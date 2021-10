À cause de la présence du covid en Belgique, la vaccination contre la grippe et les pneumocoques est aujourd'hui particulièrement essentielle. Surtout pour les groupes à risque.

Pour l'instant, il n'y a pas encore d'épidémie de grippe dans le pays. Elle apparaît plus tard dans l'année, avec un pic vers janvier et février. La grippe est causée par un virus, le virus de l'influenza ou de la grippe. Pour certaines personnes, cette maladie peut avoir de graves conséquences. Elle peut même être mortelle. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la grippe et ses complications, comme l'hospitalisation.

Vaccination contre la grippe

Faites-vous partie du groupe cible pour lequel le vaccin contre la grippe est recommandé ? Vous courez alors un plus grand risque de tomber gravement malade à cause de la grippe et du coronavirus (covid-19). Il y a plusieurs facteurs de risque: cela peut être dû à un âge plus avancé, ou à une maladie chronique du coeur, des poumons, des reins ou du système immunitaire. Si vous êtes sensible et que vous souffrez de la grippe et que vous attrapez ensuite le covid (ou vice versa), cela peut être particulièrement dangereux pour votre organisme.

Les symptômes causés par le nouveau coronavirus sont similaires à ceux de la grippe. Et le covid-19, la grippe et le pneumocoque peuvent tous causer une pneumonie.

Certains refusent de se faire vacciner contre la grippe car le vaccin rendrait plus sensible au covid-19. Mais ce n'est pas vrai. Jusqu'à présent, il n'y a en tous cas aucune preuve de cela. Votre immunité ne diminue pas après un vaccin contre la grippe.

Vaccination antipneumococcique

Les pneumocoques sont des bactéries. Ils peuvent causer une grande variété de maladies allant des infections respiratoires légères aux sinusites, pneumonies, méningites et empoisonnements du sang. Le vaccin contre les pneumocoques vous protège contre les types les plus courants de ces bactéries. Le Conseil supérieur de la santé recommande à toutes les personnes âgées de se faire vacciner contre le pneumocoque cette année.

Bien qu'on en parle moins que de la grippe, les infections à pneumocoque sont loin d'être inoffensives. Elles provoquent près de 6000 hospitalisations et 450 décès chaque hiver...

La vaccination contre la grippe et la vaccination contre les pneumocoques aident donc, sur le plan personnel, à rester en aussi bonne santé que possible, mais peuvent aussi contribuer, sur le plan social, à réduire la pression sur les soins de santé. Et cela est particulièrement important en ces temps difficiles...

Pour l'instant, il n'y a pas encore d'épidémie de grippe dans le pays. Elle apparaît plus tard dans l'année, avec un pic vers janvier et février. La grippe est causée par un virus, le virus de l'influenza ou de la grippe. Pour certaines personnes, cette maladie peut avoir de graves conséquences. Elle peut même être mortelle. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la grippe et ses complications, comme l'hospitalisation.Faites-vous partie du groupe cible pour lequel le vaccin contre la grippe est recommandé ? Vous courez alors un plus grand risque de tomber gravement malade à cause de la grippe et du coronavirus (covid-19). Il y a plusieurs facteurs de risque: cela peut être dû à un âge plus avancé, ou à une maladie chronique du coeur, des poumons, des reins ou du système immunitaire. Si vous êtes sensible et que vous souffrez de la grippe et que vous attrapez ensuite le covid (ou vice versa), cela peut être particulièrement dangereux pour votre organisme.Les symptômes causés par le nouveau coronavirus sont similaires à ceux de la grippe. Et le covid-19, la grippe et le pneumocoque peuvent tous causer une pneumonie. Certains refusent de se faire vacciner contre la grippe car le vaccin rendrait plus sensible au covid-19. Mais ce n'est pas vrai. Jusqu'à présent, il n'y a en tous cas aucune preuve de cela. Votre immunité ne diminue pas après un vaccin contre la grippe.Les pneumocoques sont des bactéries. Ils peuvent causer une grande variété de maladies allant des infections respiratoires légères aux sinusites, pneumonies, méningites et empoisonnements du sang. Le vaccin contre les pneumocoques vous protège contre les types les plus courants de ces bactéries. Le Conseil supérieur de la santé recommande à toutes les personnes âgées de se faire vacciner contre le pneumocoque cette année.Bien qu'on en parle moins que de la grippe, les infections à pneumocoque sont loin d'être inoffensives. Elles provoquent près de 6000 hospitalisations et 450 décès chaque hiver...La vaccination contre la grippe et la vaccination contre les pneumocoques aident donc, sur le plan personnel, à rester en aussi bonne santé que possible, mais peuvent aussi contribuer, sur le plan social, à réduire la pression sur les soins de santé. Et cela est particulièrement important en ces temps difficiles...