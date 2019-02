La santé grâce aux légumes fermentés

La nutrition aussi connaît des phénomènes de mode : ces derniers mois, les bocaux de légumes fermentés ont le vent en poupe. Faciles à réaliser soi-même, plébiscités par de grands noms de la gastronomie - Sang-Hoon Degeimbre, du restaurant belge l'Air du Temps**, s'en est fait une spécialité -, ils ont en plus l'avantage de constituer une technique de conservation écologique et globalement saine, tout en étant déroutante sur le plan gustatif. Le tout, grâce à de simples bactéries et à un processus naturel, celui de la lacto-fermentation.

