Le seuil critique de 50 grains par mètre cube d'air est dépassé depuis plusieurs jours, indique le réseau belge de surveillance aérobiologique (Sciensano). Les personnes allergiques risquent de présenter des symptômes et doivent se préparer à une période à risque longue de 6 à 10 semaines.

Étant donné la météo prévue dans les prochains jours, c'est-à-dire un temps sec, le niveau de risque restera élevé, voire très élevé dans certaines régions de Wallonie, avertit-on.

La saison des pollens de graminées constitue non seulement la période la plus difficile pour de nombreuses personnes allergiques, mais également la plus longue, s'étendant de mai à juillet, avec un pic d'intensité au mois de juin. Ce phénomène s'explique par la succession de la floraison de plus d'une centaine d'espèces au sein de la famille des graminées. Malheureusement, cette période prolongée engendre de nombreux désagréments pour les personnes allergiques, qui se retrouvent contraintes de recourir à des médicaments antiallergiques souvent accompagnés d'effets secondaires indésirables.

"Cette année, l'augmentation des concentrations en pollen de graminées est apparue plus tardivement que l'année passée à la même période.", explique Nicolas Bruffaerts, collaborateur scientifique du service Mycologie et aérobiologie de Sciensano.

Quels sont les symptômes?

Au moins 1 personne sur 6 en Belgique est estimée ressentir des symptômes allergiques lorsqu'elle est exposée aux pollens des graminées. L'allergie au pollen est une maladie chronique saisonnière dont la rhinite (inflammation de la muqueuse nasale) est la forme la plus courante et l'asthme la forme la plus grave. Les symptômes les plus typiques de l'allergie au pollen sont:

des picotements,

des démangeaisons à l'arrière de la bouche et dans la gorge,

des larmoiements et rougeurs aux yeux,

des éternuements,

le nez bouché,

les sinus encombrés,

des écoulements nasaux,

des difficultés respiratoires,

ou bien aussi une perte d'odorat et de goût.

Les symptômes se confondent facilement avec ceux du Covid ou du rhume. Mais une allergie ne provoque ni fièvre, ni douleurs musculaires. Cependant, vous pouvez avoir le nez qui coule, de la toux, des difficultés respiratoires et de la fatigue. Les symptômes d'allergie apparaissent tant qu'il y a exposition aux allergènes, ce qui peut durer de longues semaines pour certaines saisons polliniques. En cas de grippe ou de rhume, les symptômes sont plus courts.

En cette période, les patients allergiques doivent suivre leur traitement de fond tel que recommandé par leur allergologue, et pour les asthmatiques ne surtout pas l'interrompre au risque de les fragiliser face aux infections respiratoires.

