Pour éviter des coups de soleil ou une quelconque maladie de la peau, il est préférable de se protéger des rayons du soleil. Il est pourtant parfois difficile de faire un choix entre les différents types de crèmes et les autres moyens de protection. Voici quelques conseils pour protéger au mieux sa peau.

Faire les dernières courses avant de partir en vacances, c'est aussi passer beaucoup de temps dans une pharmacie à la recherche d'une crème solaire efficace. Mais entre les indices 30, 50 ou 50+, comment savoir quelle crème convient le mieux à notre type de peau ?

Dans un premier temps, vous devez savoir quel facteur de protection solaire (FPS) utiliser selon votre région et combien de temps vous pouvez vous exposer au soleil. À savoir que cette protection dépend avant tout de votre phototype de peau. Chaque personne a en effet hérité de ses parents de caractères cutanés spécifiques, en particulier la couleur de la peau et sa sensibilité au soleil. Ce sont ces deux éléments qui vont définir le phototype.

Les différents phototypes Phototype 1 : peau très claire, yeux clairs, cheveux roux ou blond clair, taches de rousseur, peau très sensible. Durée d'autoprotection : 5 à 10 minutes.

: peau très claire, yeux clairs, cheveux roux ou blond clair, taches de rousseur, peau très sensible. Durée d'autoprotection : 5 à 10 minutes. Phototype 2 : peau claire, yeux clairs (gris, bleus, verts), cheveux blonds, bronze très peu. Durée d'autoprotection : 10 à 20 minutes.

: peau claire, yeux clairs (gris, bleus, verts), cheveux blonds, bronze très peu. Durée d'autoprotection : 10 à 20 minutes. Phototype 3 : peau claire, yeux souvent sombres, cheveux blond foncé à châtains, bronze facilement. Durée d'autoprotection : 20 à 30 minutes.

: peau claire, yeux souvent sombres, cheveux blond foncé à châtains, bronze facilement. Durée d'autoprotection : 20 à 30 minutes. Phototype 4 : peau mate, bronze très bien. Durée d'autoprotection : 30-45 minutes.

: peau mate, bronze très bien. Durée d'autoprotection : 30-45 minutes. Phototype 5 : peau très mate, yeux et cheveux foncés, bronze de manière intense. Brûle rarement.

: peau très mate, yeux et cheveux foncés, bronze de manière intense. Brûle rarement. Phototype 6: peau très foncée à noire, yeux et cheveux foncés. Ne brûle jamais.

Une fois que vous savez dans quelle branche vous vous situez, vous aurez plus facile pour sélectionner l'indice de protection correspondant à votre type de peau. Attention cependant, quel que soit votre phototype, une protection solaire sera toujours nécessaire en cas d'exposition prolongée aux rayons UV. Avoir un phototype élevé est faussement rassurant.

Phototype 1 : FPS 60

Phototype 2 : FPS 40 à 60

Phototype 3 : FPS 20 à 30

Phototype 4 : FPS 15 à 20

Phototype 5 : FPS 10 à 15

Phototype 6 : FPS inférieur à 10

Renseignez-vous toujours sur l'indice UV de la région dans laquelle vous vous trouvez. Cet indice est calculé selon l'intensité du rayonnement solaire sur une échelle de 1 à 16. Voici quelques conseils à suivre selon votre phototype et l'indice UV de votre région.

Des vêtements adaptés

Outre la crème solaire, rien n'est plus efficace que de porter des vêtements adaptés. Pour une protection efficace, il faut tenter de couvrir le plus de peau possible avec des vêtements longs et légers. N'oubliez pas le chapeau pour éviter une insolation, et les lunettes de soleil pour protéger vos yeux d'une inflammation de la cornée et de la conjonctive !

Il existe des vêtements spéciaux qui protègent contre les ultraviolets (et donc du soleil). Leurs textiles sont particulièrement épais et absorbent ou reflètent les rayons UV de manière efficace avec des fibres synthétiques et un maillage plus resserré. Ces types de vêtements sont davantage conseillés aux enfants, aux employés qui passent de longues heures sous le soleil et aux sportifs.

Pour mieux comprendre, voici une liste détaillant les types de vêtements et leur niveau de protection contre les rayons du soleil :

