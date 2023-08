Pourquoi n'êtes-vous pas autorisé à manger quoi que ce soit avant une prise de sang?

Si vous avez des problèmes de santé, des analyses de sang sont généralement effectuées. Lorsque vous prenez rendez-vous pour une prise de sang, on vous demande souvent de venir à jeun. Pourquoi?

Qu'entend le médecin par "à jeun"?

Cela signifie qu'il ne faut rien manger au moins 10 heures à l'avance et ne boire que de l'eau. Ne plus fumer le matin de la prise de sang. Ne pas mâcher de chewing-gum. Vous ne pouvez pas non plus boire d'alcool 24 heures avant la prise de sang. Vous pouvez continuer à prendre vos médicaments, sauf avis contraire de votre médecin.

Pourquoi est-ce important?

C'est nécessaire parce que les aliments riches en graisses ou en sucres ont un impact sur votre taux de glycémie. Par exemple, votre taux de sucre dans le sang augmente après avoir mangé. La quantité de triglycérides dans le sang peut également fluctuer fortement sous l'effet de la nourriture. Or, les médecins fixent des seuils pour les taux de graisses dans le sang et la glycémie. Si vous avez mangé ou bu, le médecin ne peut donc pas analyser correctement vos valeurs sanguines. En ne mangeant rien pendant 8 heures ou plus, vous vous assurez que votre glycémie soit stable à ce moment-là. Pour les enfants de moins de 7 ans, 6 heures suffisent.

Pas de thé ou de café?

Pour les analyses de sang à jeun, vous n'êtes autorisé généralement à boire que de l'eau avant l'analyse. Il n'est donc pas permis de boire du café ou du thé. L'une des raisons est que le café peut augmenter la tension artérielle. Certains médecins sont moins stricts et ne voient pas d'inconvénient à boire du café ou du thé avant un examen, à condition qu'il ne contienne pas de sucre, d'édulcorant ou de lait. Souhaitez-vous boire du café ou du thé avant l'examen? Discutez-en avec votre médecin. Par ailleurs, vous ne devez boire que du thé noir ou vert, car le thé aux fruits contient du sucre.

Pourquoi les prises de sang sont-elles souvent effectuées le matin?

On prévoit souvent de vous faire une prise de sang le matin. Non seulement pour vous éviter de passer toute la journée avec l'estomac vide, mais aussi en raison du rythme circadien de certaines hormones présentes dans le sang. Le rythme circadien est une horloge interne qui dure environ 24 heures et qui régule le rythme du sommeil, la température du corps, la sécrétion d'hormones et le métabolisme. Les hormones telles que le cortisol, la testostérone et l'hormone de croissance, par exemple, atteignent leur maximum le matin et leur minimum l'après-midi.

Est-il toujours nécessaire d'être à jeun pour les prises de sang ?

Cela dépend du type d'analyse. Par exemple, lors d'une analyse visant à déterminer si vous souffrez de diabète de type 2, il est très important de ne rien manger ni boire avant la prise de sang. Si le sang est prélevé pour un test de cholestérol et que le médecin ne vous a pas demandé d'être à jeun, vous pouvez manger et boire. Toutefois, il est important de ne pas manger de repas gras le matin de la prise de sang ou la veille au soir.

Et les médicaments?

Si votre sang doit être analysé pour déterminer la concentration d'un médicament, il est important de coordonner avec votre médecin l'heure de la prise du médicament et l'heure de la prise de sang. S'il s'agit d'un médicament que vous devez prendre plusieurs fois par jour, il est important de faire une prise de sang peu de temps avant de reprendre le médicament. Il en va de même pour les antibiotiques et de nombreux médicaments utilisés pour traiter les troubles psychiatriques. Pour le lithium et d'autres médicaments que vous ne devez prendre qu'une fois par jour, l'échantillon de sang doit être prélevé environ 12 heures après la prise du médicament. Consultez donc toujours votre médecin au sujet des médicaments que vous prenez.

Source: Plusonline.nl

