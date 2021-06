La pression artérielle élevée ou hypertension reste l'une des principales causes de maladies cardiovasculaires et de décès prématurés dans le monde. Les traitements permettent souvent de maîtriser la maladie, mais la prévention peut faire une différence bien plus importante pour la santé. Dans ce domaine aussi, de nouveaux alliés sont apparus sur la scène.

L'hypertension artérielle touche environ 1 adulte sur 4. Dans notre pays, près de 2,5 millions de personnes sont confrontées à ce problème, encore trop souvent méconnu. Selon la Ligue Cardiologique belge, seulement 1,25 million de personnes ont un diagnostic d'hypertension. Parmi ceux-ci, seuls 625 000 reçoivent un traitement.

Grâce aux progrès de la médecine et à l'amélioration des traitements par des agents hypotenseurs, l'hypertension peut être relativement bien maîtrisée. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Seule la moitié des personnes chez qui une hypertension a été diagnostiquée parvient à maîtriser cette maladie. Souvent, au moins deux médicaments antihypertenseurs sont nécessaires.

Outils numériques

Dans un article de synthèse publié dans la revue médicale The Lancet, le professeur Sofie Brouwers, cardiologue belge, souligne l'importance d'une approche globale de l'hypertension, en accordant une plus grande attention à la prévention de la maladie. Elle et ses collègues auteurs préconisent une approche plus complète, avec la mise en place de réseaux entre le médecin généraliste, le pharmacien et le cardiologue afin d'optimiser la prise en charge.

Entre-temps sont apparus de nouveaux alliés qui peuvent aider à traiter ou à prévenir l'hypertension artérielle. Le soutien numérique via des applications telles que "Digital Health" ou "Mobile Health" peut aider de diverses manières. En utilisant ces applications, vous êtes, en tant que patient, beaucoup plus étroitement impliqué dans la surveillance et le traitement quotidiens de votre tension artérielle qu'en prenant simplement des médicaments. En outre, des études ont déjà montré que la surveillance à domicile peut jouer un rôle crucial dans la maîtrise de l'hypertension artérielle. "L'utilisation des applis est très prometteuse, mais des recherches scientifiques supplémentaires sont encore nécessaires pour savoir comment les applications pour smartphones peuvent être utilisées au mieux à grande échelle dans le traitement de l'hypertension", selon le professeur Brouwers dans The Lancet.

Le mode de vie comme médecine

Même si les traitements évoluent dans le bon sens, la prévention de l'hypertension reste la meilleure option. Après tout, l'hypertension artérielle augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral ou l'insuffisance rénale. La prévention peut en effet faire la différence. L'aspect le plus important dans cette bataille est d'avoir un mode de vie sain, qui met l'accent sur l'exercice, l'alimentation et le poids. C'est également essentiel pour les personnes qui suivent déjà un traitement contre l'hypertension. Là encore, un changement de mode de vie peut renforcer l'effet des médicaments. "Nous remarquons dans la pratique quotidienne du traitement de l'hypertension que les patients qui réussissent à maintenir un mode de vie sain ont également besoin de moins de médicaments pour maintenir une pression artérielle optimale."

5 conseils Une alimentation respectueuse du coeur : remplacez les graisses saturées par des graisses insaturées, mettez au moins 250 grammes de légumes et 2 fruits au menu chaque jour et choisissez des produits à base de céréales complètes. Privilégiez les aliments riches en calcium (par exemple, les produits laitiers et les légumineuses), en potassium (par exemple, les légumes et les fruits) et en magnésium (par exemple, les légumes à feuilles vertes et les noix). Limiter les sucres ajoutés et lutter contre l'obésité. Les personnes souffrant d'hypertension doivent surveiller leur consommation de sel, bien que cette question ait fait l'objet d'une certaine controverse ces dernières années. Essayez de remplacer le sel par des épices pour assaisonner vos repas. Faites de l'exercice tous les jours pendant environ une demi-heure à un rythme soutenu. Cela a non seulement un effet bénéfique sur votre tension artérielle, mais cela vous détend aussi et réduit le stress. Arrêtez de fumer et soyez modéré avec l'alcool.

