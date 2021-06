Prendre une photo, c'est immortaliser le moment présent et créer un souvenir. Mais le fait de regarder le monde à travers l'objectif permet aussi de changer le regard sur soi et sur les autres.

Imaginez la scène: un beau soir d'été, vous êtes assis sur la plage un cocktail ou un mocktail à la main, en train d'admirer un magnifique coucher de soleil. Allez-vous sortir l'appareil photo ou le smartphone pour immortaliser ce moment magique ou êtes-vous de ceux qui pensent que cela gâcherait votre plaisir? Les scientifiques sont unanimes: photographiez le coucher de soleil. La recherche montre en effet que le fait de photographier ces petits moments de bonheur ne les rend que plus intenses. Quand vous prenez des photos lors d'une balade en ville ou d'une visite dans un musée, vous sublimez le moment présent. Selon les chercheurs, le fait de zoomer comme si vous preniez une photo permet de conscientiser ce que vous vivez ici, maintenant. Un avis que partage Hedwig Thibaut, thérapeute depuis plusieurs années à l'hôpital psychiatrique Sint-Lucia (Saint-Nicolas) et animatrice de séances photo avec les patients. " La remarque la plus fréquente après un après-midi photo est qu'on ne voit pas le temps passer. La photographie favorise le lâcher-prise. On se sent parfois mal à l'aise quand on marche dans la rue ou se retrouve en groupe. On ne sait pas quoi faire de ses mains, on a du mal à établir le contact. Avec un appareil photo en main, on s'occupe et on a un sujet de conversation. " Si vous demandez à deux personnes de prendre des clichés pendant la même activité, le résultat sera très différent. " Quand on commente en groupe des photos - prises soi-même ou extraites d'un livre -, on se rend compte que chacun a une autre vision du monde, analyse Hedwig Thibaut. Une photo jugée apaisante par l'un peut fort bien susciter des émotions négatives chez l'autre. Le fait d'en prendre conscience permet de mieux comprendre qui on est, d'où viennent certains conflits. " Pour résoudre un conflit, on conseille souvent de 'considérer la situation sous un autre angle'. Avec un appareil photo, on peut changer d'angle de vue, littéralement. L'objet que vous voulez photographier n'est pas mis en valeur quand vous le prenez de face? Vous n'obtenez pas le rendu recherché? Mettez-vous à genou, tournez autour, regardez-le d'en haut... " Les perfectionnistes ont souvent tendance à se focaliser sur les détails. Ils devraient prendre du recul pour voir le tableau dans son ensemble. Et inversement pour ceux qui ont du mal à se focaliser. Je les invite à zoomer davantage sur les détails " conseille Hedwig Thibaut. L'appareil photo aide à changer le regard que vous portez sur le monde. " Les personnes confrontées à un problème d'addiction ont souvent tendance à photographier prioritairement ce qui leur rappelle leur addiction, les 'déclencheurs'. Nous leur demandons à la séance suivante de photographier le positif dans leur cadre familier, pour les aider à prendre conscience que leur attention est, inconsciemment ou non, attirée par tout ce qui touche à leur addiction et qu'ils peuvent en faire quelque chose de positif. " Le fait de photographier ce qui nous rend heureux permet de ne pas sombrer les jours où on a le moral en berne. Vous craignez d'être dépassé par le côté technique de la photo? Un simple cours suffit à en savoir suffisamment pour y prendre un maximum de plaisir. Pas besoin d'être un expert en luminosité et en temps d'obturation pour profiter pleinement des bienfaits de la photographie. Un smartphone équipé d'un bon objectif est l'outil idéal pour immortaliser les meilleurs moments de la journée. Les petits-enfants qui s'amusent au jardin, une amie avec une fleur dans les cheveux. Autant de bons souvenirs qu'on prend plaisir à revivre en photos et qui procurent une joie intense. Car c'est ce qui rend la photographie si unique: la possibilité de revivre ces moments d'émotion avec le même plaisir. " Avec le recul, vous regarderez ces images du passé en remarquant peut-être l'un ou l'autre détail jusque-là inaperçu. Vous pouvez aussi donner un tout autre sens à une photo en en faisant une carte de voeux par exemple. " Le message est clair: illustrez ces précieux moments de votre vie avec des photos et conservez-les soigneusement pour plus tard.