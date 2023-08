La nutrition affecte à la fois la santé physique et la santé mentale, selon une récente recherche initiée par HelloFresh.

Plus de 2 Belges sur 3 (67%) surveillent activement ce qu'ils mangent afin de favoriser leur santé physique. Dans cette même étude commandée par HelloFresh, plus de la moitié (53%) de la population remarque que la nourriture a parfois une influence sur la manière dont les personnes se sentent mentalement.

Quels bénéfices mentaux les Belges souhaitent-ils tirer de leur alimentation?

"Il est positif de constater qu'une petite majorité de Belges est consciente de l'influence de l'alimentation sur le bien-être mental, c'est une belle évolution. Mieux encore : après avoir expliqué l'influence positive de l'alimentation sur la santé mentale, environ 3 Belges sur 4 (75%) indiquent qu'ils trouvent important de se sentir mieux mentalement grâce à une alimentation saine", déclare Dafna, nutritionniste et diététicienne chez HelloFresh. "Même si l'on observe qu'un grand nombre - plus d'un Belge sur 3 (35%) - indique ne pas savoir quel aliment privilégier pour prendre soin de sa santé mentale."

Les avantages mentaux que les Belges souhaitent principalement obtenir de leur alimentation sont :

un niveau d'énergie accru (52%),

une meilleure concentration (40%),

une humeur et un bien-être émotionnel améliorés (38%)

et une réduction du stress (35%).

"Les Belges (61%) indiquent vouloir en savoir plus sur la relation entre la nutrition et la santé mentale", confie Dafna.

Les bons ingrédients pour un esprit sain

La majorité des interrogés (59%) convient à l'unanimité que les fruits et les légumes sont les aliments les plus associés au bien-être mental. Dafna ajoute que "la consommation de fruits et de légumes a certainement une bonne influence sur la façon dont nous nous sentons mentalement. Mais dans nos recherches, nous pouvons également conclure que d'autres ingrédients sont importants et assez sous-évalués."

"Cependant, il est aussi important de savoir qu'il est difficile de relier directement des nutriments spécifiques à la santé mentale. Ce que l'on sait, c'est qu'une alimentation nutritive contribue à 'un esprit sain' et réduit même le risque de dépression. Une alimentation variée et riche en fibres est importante. Il faut qu'elle soit composée de beaucoup de fruits et de légumes, de céréales complètes et de légumineuses, de bonnes graisses (huile d'olive, noix/graines, poisson gras), d'une faible quantité de viande et d'une plus large quantité de poisson", explique Dafna.

Combien de Belges associent les catégories d'aliments suivantes au bien-être mental ?

Fruits et légumes : 59% Poissons gras, comme le saumon, le maquereau ou la sardine : 27% Noix et graines : 26% Produits complets : 23% Ingrédients riches en antioxydants (fruits et légumes colorés) : 23% Aliments riches en protéines (animales et végétales) : 16% Aliments fermentés (yaourt, choucroute) : 8%

"Bien que la moitié des Belges (51%) de notre enquête indique bel et bien savoir quel type d'aliment est bénéfique à la santé mentale, nous pouvons conclure grâce à la liste ci-dessus qu'il reste encore du travail à faire en termes de connaissances sur le sujet", explique Dafna.

Elle poursuit : "Par exemple, vous obtenez des fibres non seulement à partir de fruits et de légumes, mais aussi à partir de produits complets, de légumineuses, de noix et de graines. Les fibres assurent, entre autres, une flore intestinale saine qui permet ensuite la production de sérotonine, également connue sous le nom d'hormone du bonheur. Cette hormone est transportée des intestins vers le cerveau, influençant ainsi notre sentiment de bonheur et nous aidant à mieux résister au stress. Mais les aliments fermentés, comme le yaourt et la choucroute, sont également des éléments constitutifs d'un esprit heureux. Ces produits vous fournissent des bactéries intestinales bénéfiques, qui favorisent également une flore intestinale saine."

"Ensuite, les poissons gras comme le saumon fournissent les acides gras oméga 3 qui permettent aux cellules nerveuses de rapidement et correctement communiquer entre elles. Cela assure une meilleure concentration et une bonne mémoire. Les produits riches en antioxydants, tels que les fruits et légumes colorés, protègent quant à eux le cerveau contre les radicaux libres et favorisent le flux d'oxygène vers celui-ci."

"Enfin, on retrouve des aliments riches en protéines, comme la viande, le poisson, les noix et les graines, etc. Les acides aminés contenus dans ces protéines semblent nous aider à être mentalement équilibrés. L'un d'eux - le tryptophane - ne peut pas être produit naturellement par notre corps et ne peut être absorbé que par la nourriture. Ce dernier peut avoir une influence positive sur la qualité de notre sommeil, nos émotions et notre confiance en soi."

Résumé : Un régime alimentaire sain, riche en légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, noix, graines, poissons gras et huile d'olive, est un excellent allié pour la santé mentale.

Source: Enquête en ligne réalisée par le cabinet d'études iVOX pour de HelloFresh.

