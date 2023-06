Vous vous retournez pendant des heures dans votre lit avant de vous endormir? Cette technique de respiration vous permettra de plonger dans les bras de Morphée en moins d'une minute.

De nombreuses personnes ne jurent que par la méthode 4-7-8, une technique que vous pouvez appliquer immédiatement et qui ne nécessite rien.

La méthode 4-7-8 est un moyen efficace de se détendre en contrôlant consciemment sa respiration. Elle fonctionne en fait comme une sorte de sédatif et est utilisée par les yogis indiens depuis des siècles. En diminuant délibérément votre respiration, vous forcez votre coeur à battre plus lentement et vous devenez rapidement calme et détendu. Et votre esprit aussi, car comme vous vous concentrez sur votre respiration, vous ne pouvez pas vous préoccuper d'autres choses.

Comment ça marche?

L'astuce 4-7-8 est très simple et fonctionne comme suit :

Adoptez une position confortable;

Placez le bout de votre langue contre l'arrière de vos dents de devant;

Inspirez par le nez en gardant la bouche fermée pendant 4 secondes;

Retenez votre souffle pendant 7 secondes;

Expirez complètement par la bouche en 8 secondes avec un son "sssshhhh". Vous pouvez également expirer par le nez.

Répétez ce cycle 4 fois

Voici comment la méthode 4-7-8 fonctionne encore mieux

Lorsque vous expirez, maintenez votre langue contre l'arrière de vos dents de devant. Quand vous inspirez, poussez votre nombril vers l'avant au lieu de remplir vos poumons; cette respiration abdominale optimise l'absorption d'oxygène. Faites cet exercice 2 à 3 fois par jour. Vous remarquerez qu'il est de plus en plus facile de se détendre. D'ailleurs, cette méthode fonctionne aussi si, par exemple, vous devez faire une présentation orale ou si vous êtes un peu stressé avant un événement important.

Source: Plusonline.nl

