Le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson est en augmentation constante. Selon le professeur néerlandais Bas Bloem (Radboud University Nijmegen), elle prendrait même la forme d'une pandémie. La cause? L'usage de pesticides en agriculture. Heureusement, les traitements passent progressivement à la vitesse supérieure.

La maladie de Parkinson est un trouble assez complexe. Les symptômes externes bien connus, comme la perte de mobilité, les tremblements, la raideur musculaire, l'hypotension ou les difficultés à avaler, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. "Les patients atteints de la maladie de Parkinson eux-mêmes indiquent qu'il se passe beaucoup plus de choses", souligne Bas Bloem. La mort des cellules cérébrales qui produisent la dopamine entraîne des symptômes tels que des sautes d'humeur, des problèmes de mémoire, des difficultés à aller à la selle, la dépression, des troubles du sommeil, des problèmes sexuels, etc.

Doubler

Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson a doublé, et cette augmentation se poursuivra au cours de la prochaine décennie. "C'est en partie parce que la population vieillit. Par conséquent, le nombre de personnes atteintes de démence augmente également. Mais même si la maladie de Parkinson est plus fréquente à des âges plus élevés, 20% des patients atteints de la maladie ont moins de 50 ans. Même en tenant compte du vieillissement de la population, nous constatons toujours que le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson augmente", note M. Bloem. Ce n'est donc pas qu'une question d'âge.

L'hérédité joue également un rôle. Huit gènes ont désormais été identifiés. Cela explique environ 5% des cas de Parkinson. "Ce que nous soupçonnons, et ce qui devient de plus en plus clair, c'est que la pollution de notre environnement joue un rôle crucial dans cette progression de la maladie. Ce n'est pas un hasard si James Parkinson a décrit la maladie pour la première fois en 1817, en pleine révolution industrielle. Et en Chine, nous avons récemment assisté à une formidable explosion des cas de maladie de Parkinson, parallèlement à la super-croissance industrielle."

Pesticides

Les pesticides jouent également un rôle important, notamment ceux employés dans l'agriculture. "Depuis la Seconde Guerre mondiale, les pesticides ont connu un boom massif. Les agriculteurs courent donc un risque fortement accru de contracter la maladie de Parkinson. Un constat qui apparaît très clairement si l'on compare la carte de l'utilisation des pesticides avec le nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson. Les deux coïncident parfaitement." Mais cela nous concerne tous, car ces pesticides agricoles se retrouvent également dans nos assiettes, notre nourriture, notre vin ou nos produits laitiers.

© Getty Images/iStockphoto

Nouvelles découvertes

Des tests sur des souris ont montré que ces pesticides détruisent les parties du cerveau qui sont à l'origine de la maladie de Parkinson. Ce trouble touche la partie du cerveau où la dopamine est produite. "Nous comprenons mieux ce qui se passe exactement dans les cellules du cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il s'agit d'un empilement incorrect de protéines. Celles-ci deviennent infectieuses et parviennent à attaquer et à détruire les cellules nerveuses les unes après les autres, entraînant une progression de plus en plus importante de la maladie. Ça se propage comme des dominos qui tombent les uns après les autres."

Tout part des intestins. C'est par là que la nourriture (bourrée de pesticides) pénètre dans notre corps et de là, elle se dirige vers le cerveau via le nerf vague. C'est un long nerf itinérant qui relie les intestins au cerveau. Une fois les pesticides arrivés au cerveau, la détérioration des cellules nerveuses commence, ce qui conduit au diagnostic de la maladie de Parkinson après 10 à 20 ans. Ce processus finit par atteindre plusieurs autres parties du cerveau qui sont affectées au même moment." Cela explique pourquoi la maladie de Parkinson est si compliquée et invalidante", déclare le Dr Haley.

Traitements

"Avec des médicaments, nous parvenons à traiter de mieux en mieux un grand nombre de symptômes de la maladie de Parkinson, comme la réduction de la mobilité. L'inconvénient est que ces médicaments peuvent provoquer des effets secondaires après des années d'utilisation. La dopamine est considérée comme le neurotransmetteur qui procure le sentiment de bonheur et de récompense. Par conséquent, les médicaments chargés d'augmenter les taux de dopamine peuvent rendre les gens surexcités et même dépendants."

Outre les médicaments, la maladie de Parkinson peut également être traitée par des petites astuces spécifiques qui permettent de contourner la partie du cerveau affectée, comme marcher les jambes croisées ou faire des mouvements de patinage. "Beaucoup de patients atteints de la maladie de Parkinson ont leur propre stratégie pour faire face à ce trouble. Les physiothérapeutes peuvent également les aider."

Des recherches sont également en cours afin de ralentir, voire de stopper la maladie. Il s'agirait de développer des traitements à base d'anticorps chargés de se fixer sur les protéines qui endommagent les cellules du cerveau . "Avec le temps, nous espérons évoluer vers un traitement qui puisse être utilisé à un stade précoce pour prévenir ou au moins retarder la maladie. En attendant, il s'agit de préserver au maximum notre environnement de toutes les substances toxiques et pesticides possibles."

La maladie de Parkinson est un trouble assez complexe. Les symptômes externes bien connus, comme la perte de mobilité, les tremblements, la raideur musculaire, l'hypotension ou les difficultés à avaler, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. "Les patients atteints de la maladie de Parkinson eux-mêmes indiquent qu'il se passe beaucoup plus de choses", souligne Bas Bloem. La mort des cellules cérébrales qui produisent la dopamine entraîne des symptômes tels que des sautes d'humeur, des problèmes de mémoire, des difficultés à aller à la selle, la dépression, des troubles du sommeil, des problèmes sexuels, etc.Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson a doublé, et cette augmentation se poursuivra au cours de la prochaine décennie. "C'est en partie parce que la population vieillit. Par conséquent, le nombre de personnes atteintes de démence augmente également. Mais même si la maladie de Parkinson est plus fréquente à des âges plus élevés, 20% des patients atteints de la maladie ont moins de 50 ans. Même en tenant compte du vieillissement de la population, nous constatons toujours que le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson augmente", note M. Bloem. Ce n'est donc pas qu'une question d'âge.L'hérédité joue également un rôle. Huit gènes ont désormais été identifiés. Cela explique environ 5% des cas de Parkinson. "Ce que nous soupçonnons, et ce qui devient de plus en plus clair, c'est que la pollution de notre environnement joue un rôle crucial dans cette progression de la maladie. Ce n'est pas un hasard si James Parkinson a décrit la maladie pour la première fois en 1817, en pleine révolution industrielle. Et en Chine, nous avons récemment assisté à une formidable explosion des cas de maladie de Parkinson, parallèlement à la super-croissance industrielle." Les pesticides jouent également un rôle important, notamment ceux employés dans l'agriculture. "Depuis la Seconde Guerre mondiale, les pesticides ont connu un boom massif. Les agriculteurs courent donc un risque fortement accru de contracter la maladie de Parkinson. Un constat qui apparaît très clairement si l'on compare la carte de l'utilisation des pesticides avec le nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson. Les deux coïncident parfaitement." Mais cela nous concerne tous, car ces pesticides agricoles se retrouvent également dans nos assiettes, notre nourriture, notre vin ou nos produits laitiers.Des tests sur des souris ont montré que ces pesticides détruisent les parties du cerveau qui sont à l'origine de la maladie de Parkinson. Ce trouble touche la partie du cerveau où la dopamine est produite. "Nous comprenons mieux ce qui se passe exactement dans les cellules du cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il s'agit d'un empilement incorrect de protéines. Celles-ci deviennent infectieuses et parviennent à attaquer et à détruire les cellules nerveuses les unes après les autres, entraînant une progression de plus en plus importante de la maladie. Ça se propage comme des dominos qui tombent les uns après les autres."Tout part des intestins. C'est par là que la nourriture (bourrée de pesticides) pénètre dans notre corps et de là, elle se dirige vers le cerveau via le nerf vague. C'est un long nerf itinérant qui relie les intestins au cerveau. Une fois les pesticides arrivés au cerveau, la détérioration des cellules nerveuses commence, ce qui conduit au diagnostic de la maladie de Parkinson après 10 à 20 ans. Ce processus finit par atteindre plusieurs autres parties du cerveau qui sont affectées au même moment." Cela explique pourquoi la maladie de Parkinson est si compliquée et invalidante", déclare le Dr Haley. "Avec des médicaments, nous parvenons à traiter de mieux en mieux un grand nombre de symptômes de la maladie de Parkinson, comme la réduction de la mobilité. L'inconvénient est que ces médicaments peuvent provoquer des effets secondaires après des années d'utilisation. La dopamine est considérée comme le neurotransmetteur qui procure le sentiment de bonheur et de récompense. Par conséquent, les médicaments chargés d'augmenter les taux de dopamine peuvent rendre les gens surexcités et même dépendants."Outre les médicaments, la maladie de Parkinson peut également être traitée par des petites astuces spécifiques qui permettent de contourner la partie du cerveau affectée, comme marcher les jambes croisées ou faire des mouvements de patinage. "Beaucoup de patients atteints de la maladie de Parkinson ont leur propre stratégie pour faire face à ce trouble. Les physiothérapeutes peuvent également les aider."Des recherches sont également en cours afin de ralentir, voire de stopper la maladie. Il s'agirait de développer des traitements à base d'anticorps chargés de se fixer sur les protéines qui endommagent les cellules du cerveau . "Avec le temps, nous espérons évoluer vers un traitement qui puisse être utilisé à un stade précoce pour prévenir ou au moins retarder la maladie. En attendant, il s'agit de préserver au maximum notre environnement de toutes les substances toxiques et pesticides possibles."