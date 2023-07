Que vous passiez l'été en Belgique ou à l'étranger, à la mer ou à la montagne, en camp ou en stage, la Croix-Rouge vous accompagne pour en profiter pleinement. Elle propose de télécharger gratuitement un guide "Premiers Soins Vacances" à avoir à portée de main durant votre escapade estivale.

La trousse de secours idéale de vos vacances, mais aussi comment réagir face au coup de chaleur, comment traiter une insolation, soulager une piqure de méduse ou une morsure de tique, intervenir en cas d'accident sur la route... Le guide contient les 13 urgences les plus fréquentes et les conseils de la Croix-Rouge pour y faire face.

"C'est un petit cadeau utile pour chaque famille", explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. "Bien sûr, l'idéal est que dans chaque famille au moins une personne soit formée aux premiers secours et ait son brevet, mais avec ou sans formation préalable, un petit guide est toujours un mémo précieux pour faire face aux petites urgences les plus courantes."

Un exemple: le coup de chaleur et l'insolation

Pour chaque cas, la Croix-Rouge prend le temps de vous expliquer les symptômes ou de définir la source du problème. Elle liste tous les premiers soins à réaliser dans l'immédiat. Pour finir, elle donne aussi quelques conseils de prévention pour limiter les risques.

Voici un exemple concret:

Qu'est-ce qu'un coup de chaleur?

Le coup de chaleur est dû à une exposition prolongée au soleil ou à la chaleur. Les signes du coup de chaleur? Des maux de tête, vertiges, vomissements, une démarche titubante, la peau sèche et rouge, jusqu'à éventuellement une perte de connaissance et des convulsions.

Que faire ?

Mettre à l'ombre

Découvrir / habiller légèrement

Aérer en évitant les courants d'air froid

Rafraichir le cou, les aisselles et les aines avec un linge humide mais pas froid

Faire boire de l'eau fraiche

Appeler le 112 si:

Vomissement après avoir bu

Arrêt de transpiration

Température supérieure à 40°C

Ou tout autre signe alarmant

Soyez d'autant plus attentif s'il s'agit d'un enfant ou d'un bébé, et n'hésitez pas à appeler le 112 en cas de doute.

Prévention

Ne vous couvrez pas de trop quand il fait chaud

Évitez de laisser les enfants en plein soleil trop longtemps

Évitez les exercices physiques intenses

Buvez même si vous n'avez pas soif

Intéressé? Téléchargez le guide ici !

