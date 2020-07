Au cours des derniers mois, presque toutes les interventions et consultations non urgentes ont été reportées. Cela a également été le cas pour de nombreuses opérations de l'oreille, zone où le risque de contamination est plus élevé. C'est précisément cet enjeu qui a permis d'accélérer le rythme de l'innovation en coulisses.

"Pendant des semaines, on a conseillé aux personnes souffrant de problèmes de nez, de gorge et d'audition de ne pas se rendre à l'hôpital. Entre-temps, toutes sortes d'ajustements ont été faits pour que nous puissions à nouveau recevoir des patients en toute sécurité. Cela va des stratégies d'hygiène à l'utilisation de microscopes robotisés pour les interventions dans l'oreille", explique le chirurgien de l'oreille, le professeur Vedat Topsakal (UZ Antwerpen). "Sous la pression de la crise, des technologies que nous pensions utiliser sur le long terme ont fait leur entrée beaucoup plus vite dans les hôpitaux."

Cabines audio

Les défis pour les médecins du nez, de la gorge et des oreilles n'étaient pas négligeables, car il y avait un risque accru d'infection dans ce département, tant pour les patients que pour les prestataires de soins. "Dans le pharynx et le nez, la charge virale est plus élevée que dans les autres parties du corps. Nous savons maintenant que les microgouttes peuvent également contenir et transmettre des particules virales. Lorsque, au début de la crise, on a appris que certains médecins ORL et leur personnel avaient été infectés de cette manière au cours de leurs opérations, l'inquiétude s'est intensifiée. Nous avons maintenant abordé cette question et réfléchi à de nombreuses stratégies. En médecine, l'accent a toujours été mis sur le travail basé sur les preuves, mais depuis la crise de la Covid-19, on est inévitablement passé à une médecine basée aussi sur la disponibilité. Cela signifie qu'il faut travailler de la manière la plus sûre possible, avec ce qui est disponible", souligne le professeur Dr Topsakal.

Dans de nombreux domaines, une nouvelle "normalité" s'est alors installée. "Les directives en matière d'hygiène ont été drastiquement renforcées, l'utilisation des salles d'attente a été modifiée dans le respect de la distanciation sociale et l'organisation des consultations a également changé. Chaque jour, nous pouvons accueillir environ un tiers de patients en moins que d'habitude pour les consultations, et ce, grâce à toutes ces mesures. Nous utilisons également les cabines audio pour les tests auditifs de manière différente. Il s'agit de petites pièces fermées où le risque d'infection par microgouttes est plus élevé. Ces gouttes peuvent flotter dans l'air pendant une période plus longue et sont potentiellement contagieuses. Pour éviter cela, chaque cabine audio reste inutilisée pendant une demi-heure après chaque test afin de ventiler et de désinfecter complètement la pièce avant que le patient suivant ne puisse s'y installer.

RoboticScope

Cette ligne de conduite a également été étendue à la salle d'opération, où l'introduction de la technologie robotique dans la chirurgie de l'oreille est peut-être l'innovation la plus frappante. "Dans notre recherche d'adaptations pour rendre la chirurgie de l'oreille plus sûre à l'époque de la Covid-19, nous avons utilisé pour la première fois un exoscope, une sorte de microscope robot qui permet de regarder dans l'oreille à distance", explique le professeur Topsakal. Il a été le premier chirurgien à utiliser un tel exoscope pour placer un implant cochléaire. "En tant que médecin, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour cela. Nous effectuons normalement ces procédures en utilisant un microscope chirurgical standard. En raison du risque d'infection, cela n'était plus approprié. Car même si tout le monde est testé au préalable, il y a toujours un risque que le personnel chirurgical entre en contact avec des micro-gouttes d'humidité via l'air".

Pédale

Un tel RobotScope ressemble un peu à un casque que le chirurgien porte sur sa tête. Il contient une caméra 3D qui filme l'intérieur de l'oreille et peut être actionnée à distance par le chirurgien au moyen d'une pédale, tandis que le microscope chirurgical ordinaire est commandé à la main, ce qui procure un toucher supplémentaire. Un autre avantage est que ce "robot" permet de travailler avec les mains entièrement sous une tente chirurgicale translucide pendant toute l'opération. Cela couvre toute l'oreille du patient, ce qui réduit considérablement, voire élimine presque, le risque de transmission de micro-gouttelettes. Sans la pression de la crise sanitaire, nous n'aurions peut-être pas essayé cette nouvelle technique aussi rapidement. Cette technologie nous a énormément aidé à relancer les différentes interventions auditives pour les malentendants, comme l'implant cochléaire et d'autres implants auditifs".

Déclin cognitif

En effet, même si une perte auditive sévère ne met pas la vie en danger, il n'était pas possible de reporter davantage ces procédures. "Scientifiquement, il existe un lien évident entre le déclin cognitif et la perte d'audition. En d'autres termes, si vous ne traitez pas à temps un trouble de l'audition, vous risquez de perdre beaucoup de capacités de réflexion. De plus, la perte de l'audition entraîne souvent une dépression. Et le confinement n'a fait qu'accentuer l'isolement de nombreuses personnes malentendantes. L'interruption de leur procédure pendant plus de 3 à 6 mois ne ferait qu'augmenter ces risques et aurait un impact potentiel majeur et durable sur leur qualité de vie. Le fait que toutes ces procédures mécidales ont pu reprendre, avec les bonnes mesures de sécurité, est un message qui parvient progressivement aux oreilles de nos patients. Nous avons remarqué ces dernières semaines que la confiance a repris et que les patients reviennent à l'hôpital".

