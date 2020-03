Les consultations vidéo peuvent vous aider si vous avez des questions pratiques concernant votre santé, que votre médecin généraliste est difficile à joindre ou que, dans les circonstances exceptionnelles actuelles, vous désirez éviter tout contact physique. À compter d'aujourd'hui, AXA déploie des médecins qui peuvent être consultés en ligne pour contribuer au ralentissement de la propagation rapide du coronavirus.

"Dans ces circonstances, il nous semble naturel d'étendre gratuitement notre plateforme de consultation médicale en ligne, afin de lutter ensemble contre le coronavirus. De cette façon, nous assumons notre responsabilité sociétale et visons à apporter une contribution très concrète à cette situation. Ensemble, nous sommes plus forts contre ce virus ! #ensemblecontrecorona" explique Jef Van In, CEO d'AXA Belgium.

Le service est spécifiquement destiné à ceux qui se sentent malades et qui soupçonnent d'être infectés par le coronavirus. Ainsi, comme pour les clients ayant souscrit une assurance hospitalisation auprès d'AXA, le service sera accessible de manière exceptionnelle dans les prochaines semaines et totalement gratuit jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du respect de la recommandation de ne pas se rendre chez les médecins généralistes, mais de les contacter par téléphone.

Comment faire un appel vidéo avec "Doctors Online" ?

Le patient peut consulter un médecin en ligne via un appel vidéo. Le service est disponible sept jours sur sept, de 9h à 18h.

Rendez-vous sur axa.be et contactez notre service pour organiser une consultation avec un médecin.

Vous recevrez ensuite une confirmation du rendez-vous par SMS ou e-mail, avec un lien et un code d'accès unique pour vous rendre dans la salle d'attente virtuelle.

Le médecin commencera la consultation vidéo à l'heure du rendez-vous. Vous aurez donc besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone dotés d'une connexion Internet et d'une caméra.

Les consultations par vidéoconférence avec les médecins sont disponibles en néerlandais, français et anglais. Ce service est également disponible pour les Belges résidant actuellement à l'étranger.

"Dans ces circonstances, il nous semble naturel d'étendre gratuitement notre plateforme de consultation médicale en ligne, afin de lutter ensemble contre le coronavirus. De cette façon, nous assumons notre responsabilité sociétale et visons à apporter une contribution très concrète à cette situation. Ensemble, nous sommes plus forts contre ce virus ! #ensemblecontrecorona" explique Jef Van In, CEO d'AXA Belgium.Le service est spécifiquement destiné à ceux qui se sentent malades et qui soupçonnent d'être infectés par le coronavirus. Ainsi, comme pour les clients ayant souscrit une assurance hospitalisation auprès d'AXA, le service sera accessible de manière exceptionnelle dans les prochaines semaines et totalement gratuit jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du respect de la recommandation de ne pas se rendre chez les médecins généralistes, mais de les contacter par téléphone.Le patient peut consulter un médecin en ligne via un appel vidéo. Le service est disponible sept jours sur sept, de 9h à 18h.Les consultations par vidéoconférence avec les médecins sont disponibles en néerlandais, français et anglais. Ce service est également disponible pour les Belges résidant actuellement à l'étranger.