On estime qu'un adulte sur quatre dans notre pays souffre d'hypertension. Pourtant, à peine la moitié d'entre eux en sont conscients. Ce n'est pas si surprenant, car ce trouble ne présente généralement aucun symptôme. "Mais l'hypertension non traitée est un facteur de risque pour toutes sortes de maladies et est responsable de nombreux décès prématurés. D'où notre appel à faire contrôler votre tension artérielle", souligne le cardiologue Thomas Vanassche (UZ Leuven).

L'Organisation mondiale de la santé décrit l'hypertension artérielle comme la principale cause d'années de vie perdues évitables. En effet, l'hypertension peut passer inaperçue pendant des années, mais entre-temps, la pression accrue dans les artères et le coeur cause des dommages importants. Tout le monde peut en souffrir, y compris des personnes en parfaite santé. Dans de nombreux cas, il n'y a pas de cause directe. Cependant, l'obésité, le manque d'exercice, la consommation d'alcool, l'apnée du sommeil, les traitements à la cortisone et l'utilisation d'anti-inflammatoires et de médicaments contraceptifs peuvent déclencher une hypertension artérielle.

"L'hypertension entraîne une usure et un vieillissement prématurés de tous les organes du corps. Le coeur doit pomper plus fort et les artères sont également plus sollicitées. Avec le temps, cela augmente le risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux, ainsi que de démence vasculaire, de troubles de la vision et de problèmes rénaux. Si vous voulez rester en bonne santé jusqu'à un âge avancé, il est important d'avoir une bonne tension artérielle", souligne le professeur Thomas Vanassche.

La tension artérielle et ses valeurs

On parle d'hypertension artérielle quand la tension maximale est supérieure à 140 mmHg et/ou que la tension minimale est supérieure à 90 mmHg. La tension artérielle optimale se situe autour de 120 mmHg et 80 mmHg. Les personnes dont la tension artérielle est légèrement élevée - entre 120 et 140 mmHg pour la pression maximale et entre 80 et 90 mmHg pour la pression minimale - peuvent corriger cette situation en modifiant leur hygiène de vie. Au-delà de 140 mmHg, un traitement médicamenteux est généralement indiqué.

"À cause de cette méconnaissance généralisée de la tension artérielle, de nombreuses personnes qui souffrent d'hypertension ne sont pas traitées. Comme l'hypertension ne provoque aucun symptôme et que l'importance d'une bonne tension artérielle n'est pas toujours suffisamment soulignée, les patients finissent par interrompre leur traitement. La moitié voire un tiers des personnes à qui l'on a prescrit des médicaments ne respectent pas suffisamment les consignes des médecins. Elles ne se rendent donc pas compte de la baisse de leur tension artérielle. En détectant et en traitant mieux l'hypertension, nous pouvons encore réaliser de nombreux progrès en matière de santé préventive."

Blouse blanche

La tension artérielle peut être mesurée soit par un médecin, soit à domicile au moyen d'un appareil personnel. Il existe également des appareils portables intelligents, tels que des montres et des bagues, qui affichent les valeurs de la tension artérielle. "Il n'est pas toujours évident de savoir si ces appareils mesurent la pression artérielle avec précision, mais en tous cas, ils sensibilisent les gens. Toute personne qui constate que sa tension artérielle est élevée peut se rendre chez son médecin généraliste pour le vérifier. De plus en plus de patients mesurent leurs propres données de santé, telles que la tension artérielle, et prennent en main leur santé."

Certaines personnes présentent une tension artérielle particulièrement élevée chez le médecin alors qu'à la maison, tout semble calme. Cet effet "blouse blanche" peut indiquer que certaines personnes réagissent de manière plus sensible au stress, ce qui fait grimper temporairement leur tension artérielle. Dans ce cas, mesurer la tension sur 24 heures peut être concluant et ainsi permettre d'adapter le traitement. Un appareil va enregistrer votre tension artérielle durant une période de 24 heures pendant que vous vaquez à vos activités quotidiennes (et nocturnes) normales".

Hygiène de vie et médicaments

"Chaque adulte, quel que soit son âge, devrait connaître deux valeurs corporelles : sa tension artérielle et son taux de cholestérol", souligne le professeur Vanassche. Si ces valeurs sont trop élevées, il est possible d'intervenir et d'éviter bien des souffrances par la suite. Tout d'abord en adaptant votre mode de vie. Si vous êtes en surpoids, une perte de poids de 10% peut déjà améliorer sensiblement votre tension artérielle. Pour le reste, les conseils habituels s'appliquent, comme arrêter de fumer, faire plus d'exercice et avoir une alimentation équilibrée. Une attention particulière doit être portée aux aliments transformés tels que la charcuterie, car ils contiennent souvent des quantités excessives de sel. L'alcool augmente également la tension artérielle.

Si votre hygiène de vie est déjà satisfaisante mais que votre tension artérielle reste trop élevée, un traitement médicamenteux peut être indiqué. "Contrairement au passé où il fallait prendre plusieurs médicaments, une grande partie des patients peuvent aujourd'hui faire baisser leur tension artérielle en ne prenant qu'une seule pilule combinée par jour. Suivre correctement ce traitement est très important, mais ce n'est pas toujours facile car, bien sûr, il n'est pas bénéfique à court terme. C'est comme le port de la ceinture de sécurité. Pour certains, il faut même plus de temps pour trouver un traitement efficace et bien toléré." Des études sont également en cours pour développer un traitement qui ferait baisser la tension artérielle sur de longues périodes (ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir à prendre des médicaments tous les jours), mais cela n'est pas toujours sans risque. Pour l'instant, du moins, il n'existe pas de médicament à action prolongée.

