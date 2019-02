L'épidémie de grippe officiellement déclarée

Le seuil épidémique de 157 consultations pour 100.000 a donc été franchi pour la deuxième semaine consécutive et l'épidémie de grippe est officiellement déclarée en Belgique, annonce Sciensano mercredi.

L'intensité de l'épidémie reste modérée pour le moment, mais touche toutes les tranches d'âge.

Les analyses virologiques de l'Institut belge de Santé montrent que ce sont principalement des virus de type A qui circulent, après une prédominance des virus A(H3N2).

Sciensano observe également une augmentation du nombre d'hospitalisations pour infections respiratoires aigües sévères via son réseau sentinelle de six hôpitaux (deux dans chaque Région). "Pour le moment, il n'y a pas de signes de sévérité accrue et le nombre d'infections grippales avec des complications sévères reste limité", nuance-t-il.

L'institut conseille aux personnes appartenant aux groupes à risque non vaccinés (plus de 65 ans, femmes enceintes, malades chroniques, personnel soignant,...) de contacter leur médecin généraliste pour évaluer leur situation individuelle.

Pour limiter la transmission de la maladie, il est indiqué de se laver fréquemment les mains au savon, de jeter les mouchoirs en papier et pour les personnes ressentant les symptômes de la grippe (température, toux, écoulement nasal, mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires,...) d'éviter au maximum les contacts non essentiels.