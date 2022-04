En quelques gestes ciblés, ce rituel permet de diminuer les tensions, pour lisser les traits du visage et défatiguer la peau. Drainage, pression, pincement, pétrissage... On vous donne les étapes à suivre.

Parmi les gestes beauté incontournables du moment, on retrouve l'automassage du visage, aussi appelé "Face fitness", qui constitue une alternative moins chère à la médecine esthétique traditionnelle. Adieu les injections de Botox, le traitement des rides par acide hyaluronique et autres peelings dermatologiques. Bonjour la méthode douce! Profitez d'un instant de détente en suivant ces étapes, pour joindre l'utile à l'agréable.

Nettoyage de la peau

Pour un réveil en douceur de votre peau, commencez par bien la nettoyer avant d'entamer l'automassage. L'objectif: éliminer les impuretés rejetées par la peau pendant la nuit. Une fois la peau purifiée, profitez de la présence du sérum pour stimuler l'ensemble de votre visage. Pour ce faire, passez vos paumes de main sur les contours, massez vos oreilles en effectuant quelques mouvement de rotation du haut vers le bas, en terminant par le lobe. Focalisez ensuite votre attention sur le cou, en pratiquant quelques mouvements de rotation du bas vers le haut avec les cinq doigts de la main.

Décongestion drainante

Une fois cette étape terminée, vous pouvez alors décongestionner l'ensemble de votre visage - souvent gonflé au réveil. Ce massage va vous permettre de réactiver le système lymphatique et la circulation sanguine. Il s'effectue par un ensemble de pressions, pincements, pétrissage mais surtout, évitez de tirer trop fort sur votre peau, pour ne pas la détendre.

Activer les ganglions : effectuez une légère pression du bout des doigts, en les maintenant écartés, à la base du cou.

: effectuez une légère pression du bout des doigts, en les maintenant écartés, à la base du cou. La machoire: effectuez une série de pressions circulaires du bout du pouce et de l'index de chaque côté de la mâchoire, en remontant jusqu'aux oreilles.

effectuez une série de pressions circulaires du bout du pouce et de l'index de chaque côté de la mâchoire, en remontant jusqu'aux oreilles. Le menton : faites mine de pincer votre menton entre le pouce et l'index et remontez jusqu'aux oreilles.

: faites mine de pincer votre menton entre le pouce et l'index et remontez jusqu'aux oreilles. Le nez : même chose pour le nez, effectuez une série de pressions circulaires de part et d'autre du nez (des narines au creux interne de l'oeil).

: même chose pour le nez, effectuez une série de pressions circulaires de part et d'autre du nez (des narines au creux interne de l'oeil). Les yeux : utilisez votre annulaire pour effectuer plusieurs pressions du coin externe de l'oeil vers les tempes, répétez le même geste en démarrant cette fois sous l'oeil (au milieu) et enfin, terminez par un massage en partant du coin interne de l'oeil (toujours vers les tempes).

: utilisez votre annulaire pour effectuer plusieurs pressions du coin externe de l'oeil vers les tempes, répétez le même geste en démarrant cette fois sous l'oeil (au milieu) et enfin, terminez par un massage en partant du coin interne de l'oeil (toujours vers les tempes). Le front: posez la tranche extérieure de vos mains au milieu du front, de manière à coller vos petits doigts au dessus de l'arête de votre nez. Déroulez ensuite vos mains sur le front pour qu'elles entrent peu à peu en contact avec la peau.

Veillez toujours à finir en vidangeant les ganglions à la base du cou, en répétant la première étape du massage ("activer les ganglions").

