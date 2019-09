L'arbre généalogique médical peut aider à détecter certaines maladies

De plus en plus de maladies ont une origine génétique, c'est une certitude. Retracer un historique familial, à l'aide d'un arbre généalogique médical, peut aider à les détecter plus tôt pour mieux les prévenir ou les soigner.

© PHOTOS GETTY IMAGES