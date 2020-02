Cette forme de discrimination fondée sur l'âge pourrait affecter directement la santé des victimes. L'analyse de plusieurs études sur le sujet a révélé 11 impacts différents de l'âgisme.

L'âgisme est un mal qui regroupe à la fois les stéréotypes, les discriminations et les préjugés à l'égard des personnes âgées. Bien qu'il soit répandu dans de nombreuses sociétés, son impact est trop souvent négligé. Et pourtant, ce mépris fondé sur l'âge pourrait affecter directement la santé des victimes. C'est en tous cas ce que révèle l'analyse de plus de 400 études sur le sujet, réalisées dans 45 pays de 1970 à 2017.

1. Refus d'accès aux soins de santé

Il a été prouvé que les prestataires de soins de santé étaient plus susceptibles de refuser des traitements de maintien de vie aux patients plus âgés.

2. Exclusion des essais cliniques

Les personnes âgées sont régulièrement exclues des essais en cardiologie, neurologie, néphrologie (rein), psychiatrie, rhumatologie... et même en médecine préventive.

3. Diminution de la valeur de la vie des personnes plus âgées

Dans une étude, des chercheurs ont demandé qui il faudrait sacrifier entre un jeune et une personne plus âgée. Les participants ont en grande partie répondu la personne âgée.

4. Opportunités de travail limitées

L'âgisme dans le milieu de travail est la cause de nombreux problèmes de santé, telle qu'une augmentation des symptômes dépressifs, et une augmentation du taux de maladies de longue durée.

5. Diminution de la longévité

Les personnes âgées avec une perception négative du vieillissement ont une longévité plus courte que les autres.

6. Mauvaise qualité de vie

Dans certaines sociétés, on a constaté que la qualité de vie des personnes se dégradait avec l'âge.

7. Comportements à risque pour la santé

Une perception négative du vieillissement engendre souvent une consommation excessive d'alcool, une dégradation de la qualité de l'alimentation, le non-respect de la prise de médicaments, et une croissance du tabagisme.

8. Relations sociales compromises

L'âgisme se traduit souvent par un isolement social beaucoup plus profond.

9. Maladies physiques

Les études ont montré que l'âgisme pouvait être lié à des maladies chroniques et des hospitalisations.

10. Maladies mentales

Dans le cas des maladies mentales, l'âgisme est souvent la cause de dépression.

11. Déficience cognitive

Les stéréotypes négatifs sur l'âge peuvent aussi être la cause d'une détérioration de la mémoire.

