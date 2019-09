L'absentéisme aux rendez-vous médicaux, un phénomène croissant

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Sur cent patients qui prennent rendez-vous auprès d'un praticien, huit ne se présentent pas sans avoir annulé au préalable. L'enquête, publiée par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), expose les désagréments que cela cause aux professionnels de la santé, et appelle à un cadre juridique plus clair concernant les indemnisations.

12 Fois partagé

Fois partagé













© iStock

Ce phénomène en croissance - seulement 5% en 2017 - coûte du temps et de l'argent aux différents praticiens. Problème pour le SNI : le code de déontologie médicale ne propose qu'un cadre trop vague concernant les dédommagements. Ce sont principalement le flou autour du montant à exiger et la faiblesse coercitive du système qui sont en ligne de mire. Quatre médecins sur dix ne demandent pas d'indemnités parce qu'ils craignent de perdre le patient, ou que celui-ci ne paiera tout simplement pas. L'Association belge des Syndicats médicaux (ABSyM) abonde en ce sens. "Il semble qu'un travail de conscientisation des patients doive être fait, par le médecin au rendez-vous suivant l'absence ou, pourquoi pas, via une campagne nationale de sensibilisation", selon le Dr Philippe Devos, président de l'ABSyM. L'Ordre des médecins (l'organisme chargé de veiller au respect de la déontologie médicale), en revanche, se dit satisfait de la situation actuelle. L'option d'une règle générale et unique ne convainc pas. En tout cas, "une telle réflexion doit être faite avec bien évidemment l'Inami, mais aussi les organismes assureurs et les associations de patients ", conclut le Dr Rombouts, vice-président de l'Ordre des médecins.