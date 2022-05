Douleurs abdominales sévères, diarrhée, constipation mais aussi fatigue et sautes d'humeur. Les personnes atteintes de la maladie coeliaque souffrent d'une grande variété de symptômes. Pas facile donc de mettre le doigt sur le problème. Or, en consommant du gluten régulièrement, la paroi intestinale risque d'être endommagée, ce qui entraîne toutes sortes de problèmes. Heureusement, il est possible de diagnostiquer la maladie.

La maladie coeliaque est en fait une maladie auto-immune déclenchée par la consommation de gluten, une protéine présente notamment dans le blé, le seigle, l'orge, l'épeautre et le kamut, qui entraîne une réaction exagérée du système immunitaire. Les aliments tels que le pain, les pâtes et les biscuits contiennent beaucoup de gluten.

"Lorsque le gluten est ingéré, une réaction inflammatoire s'ensuit dans l'intestin grêle car le corps considère par erreur cette substance comme un intrus. Les villosités de la muqueuse intestinale sont endommagées par le contact répété avec le gluten et les réactions inflammatoires associées. Ils s'aplatissent, ce qui signifie qu'ils sont moins à même d'absorber les vitamines, les minéraux... de notre alimentation", explique Katrien Wellens, diététicienne (UZA) et elle-même atteinte de cette maladie. Au fil du temps, cela se traduit par une série de symptômes divers telles que diarrhée et constipation, nausées, douleurs abdominales, vomissements et perte de poids. "En outre, des symptômes plus vagues tels que des étourdissements, de la fatigue, des sautes d'humeur, des aphtes, des anomalies de l'émail des dents... sont également possibles. Ces problèmes sont beaucoup moins susceptibles d'être liés à la maladie coeliaque, ce qui explique que de nombreux cas passent inaperçus." La Journée internationale de la maladie coeliaque, le 16 mai, est donc consacrée à la sensibilisation.

Pas une maladie infantile

Le diagnostic lui-même peut toutefois être établi très simplement au moyen d'une analyse de sang qui vérifie la présence d'anticorps contre le gluten. Cependant, il est important de manger du gluten avant cette analyse de sang, sinon la réaction inflammatoire ne peut être mise en évidence.

L'idée reçue selon laquelle la maladie coeliaque ne se manifeste que chez les enfants a entre-temps été corrigée. "Elle peut toujours survenir à tout âge, chez des personnes en bonne santé qui ont souvent des symptômes récurrents. Toute personne qui doute de l'utilité d'une telle analyse sanguine peut d'abord réaliser un test de symptômes en ligne (voir ci-dessous)", explique Katrien Wellens.

En cas de forte présence d'anticorps dans le sang, une gastroscopie sera alors effectuée pour prélever et examiner des tissus de l'intestin grêle. S'il s'avère qu'ils sont endommagés, le diagnostic est confirmé. La gastroscopie n'est pas nécessaire pour les enfants, dans certaines conditions.

La cause exacte de la maladie coeliaque n'est pas tout à fait claire. En plus d'une prédisposition génétique, les facteurs environnementaux jouent certainement un rôle. Si vous avez un parent au premier degré atteint de la maladie, il peut être intéressant de vous faire dépister.

Conseils pour une sortie au restaurant zéro gluten Un steak nature sans sauce est un choix sûr. C'est de la viande pure, cuite dans l'huile ou le beurre.

Si vous choisissez du poisson, assurez-vous qu'il n'a pas été enrobé de farine avant d'être cuit.

Demandez toujours si les frites sont préparées séparément.

Contactez le restaurant à l'avance pour vérifier si un repas sans gluten est possible.

Apportez vos propres gâteaux de riz ou votre pain sans gluten pour les combiner avec un choix sûr du menu.

Régime alimentaire strict

Il n'existe pas (encore) de traitement capable de guérir la maladie coeliaque, bien que de nombreuses études soient en cours. "Le seul traitement un temps soit peu efficace est de suivre un régime strict sans gluten. Les lésions de l'intestin grêle surviennent généralement après une exposition répétée et prolongée au gluten. Mais ces dommages sont réversibles. Donc en stoppant complètement la consommation de gluten, même tardivement, vous pouvez restaurer votre intestin grêle."

Passer à un régime zéro gluten est assez radical, car le gluten est omniprésent dans notre alimentation quotidienne. Tous les produits contenant du blé, de l'orge, de l'épeautre, du seigle et du kamut doivent être retirés du menu. L'avoine est exempte de gluten, mais elle est souvent "contaminée" par le gluten. Les pâtes, la bière et les biscuits contiennent également du gluten. De plus, le gluten donne de la structure à votre pain. En le supprimant, vous obtenez un type de pain totalement différent.

"Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est qu'il y a beaucoup de gluten caché dans les aliments, comme dans les sucreries, les sauces et les cubes de bouillon. Il faut donc toujours être vigilant. Il est facile de contrôler son alimentation à la maison, mais lorsqu'on se rend au restaurant ou chez des amis, on doit toujours faire attention, également aux produits contaminés. Par exemple, les frites sont parfaitement exemptes de gluten, mais si elles sont frites dans une friteuse où mijotaient auparavant des croquettes, elles sont contaminées. Il suffit littéralement d'une miette de pain pour déclencher une infection."

Outre les réactions inflammatoires, la maladie coeliaque non traitée peut également entraîner des carences à long terme. "Parce que le corps n'absorbe pas assez de nutriments comme le fer, le calcium, par exemple, cela peut augmenter le risque d'ostéoporose."

Si l'alimentation sans gluten est une nécessité absolue pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque, elle n'offre aucun avantage pour la santé de celles qui n'en sont pas atteintes. Ceux qui espèrent perdre du poids peuvent s'épargner cette peine. "Si vous vivez avec une personne atteinte de la maladie coeliaque, vous pouvez manger sans gluten avec elle sans aucun problème, à condition de maintenir une alimentation équilibrée et variée.

Différence avec l'hypersensibilité au gluten

Certaines personnes se sentent nettement mieux lorsqu'elles suppriment le gluten de leur assiette, même si leur sang ne révèle aucune réaction inflammatoire. "C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten. Alors que la maladie coeliaque touche entre 1 personne sur 100 et 1 personne sur 200, la sensibilité au gluten est plus courante, puisqu'elle affecte environ 0,5 à 13% de la population. Cependant, on ne sait pas toujours si l'organisme réagit au gluten ou à d'autres substances contenues dans le blé. Dans le cas de la maladie coeliaque, de véritables dommages se produisent dans l'intestin grêle lorsque vous mangez du gluten. Ce n'est pas le cas de l'hypersensibilité".

Vous avez un doute? Faites l'auto-test en ligne.

