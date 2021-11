Lire un livre dans son coin, c'est être asocial? Pas du tout! La lecture favorise l'empathie. Lire le bon livre au bon moment peut aussi être une source de réconfort et de confiance en soi.

Plusieurs études scientifiques en sont arrivées à la même conclusion: les bienfaits de la lecture sont incontestables. Six minutes de lecture quotidienne atténuent le stress et augmentent la capacité de concentration. Les enfants qui grandissent dans une maison pleine de livres entament plus volontiers des études universitaires. Les amateurs de fiction feraient preuve de plus d'empathie que les lecteurs d'ouvrages non fictionnels. Bref, la fréquentation des librairies, des bibliothèques et des foires du livre est vivement recommandée pour toute une série de raisons. "Ce genre d'études ne tient généralement pas compte du profil du lecteur. Est-il empathique parce qu'il lit beaucoup ou lit-il beaucoup parce qu'il est empathique? Chaque lecteur est différent et interprète le livre à sa façon, nuance Leen Verheyen, philosophe en littérature. Une chose est sûre: la lecture de livres de fiction vous aide à voir les choses différemment, d'où son intérêt." "Je vois la lecture comme l'antigel du cerveau. La lecture vous confronte à des idées nouvelles, à un regard inhabituel. Elle vous aide à prendre du recul par rapport à vos propres conceptions et à faire preuve d'ouverture." Il en va de même pour un film ou une série regardés à la télévision, mais dans une moindre mesure, ajoute Leen Verheyen. "La littérature a ceci de particulier que, comme elle ne procure aucun support visuel, elle titille l'imagination: à quoi ressemble le personnage, la maison, le paysage... La lecture demande un plus gros effort au cerveau pour combler les lacunes. On est donc davantage sollicité, on doit réfléchir, faire preuve d'imagination, ce qui stimule l'interprétation, l'analyse et la compréhension." Un livre vous emporte souvent plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. "Un bon écrivain recourt à toutes sortes de figures rhétoriques pour vous embarquer dans une histoire au cours de laquelle vous vous glissez dans la peau de quelqu'un d'autre, explique Leen Verheyen. C'est précisément cette projection qui facilite la compréhension de la situation de l'autre. Ceci dit, un auteur n'a pas nécessairement fait l'expérience de ce qu'il raconte. Une situation décrite dans un livre n'est pas toujours authentique." En quoi le fait d'appréhender la situation sous un autre angle est-il bénéfique? "Celui qui ne remet jamais sa façon de voir en question finit par devenir très dogmatique, avec tous les problèmes que cela engendre, constate Leen Verheyen. Le but n'est évidemment pas de se remettre systématiquement en question, jour après jour, ce qui serait tout aussi problématique. Il se peut aussi qu'après avoir reconsidéré les choses d'un point de vue différent, suite à une lecture, vous reveniez à votre conception initiale. Mais le simple fait d'avoir appréhendé les faits avec les yeux d'un autre aide à conscientiser ses choix et ses convictions. On a une meilleure perception de sa place dans le monde. On a davantage confiance en soi et on prend conscience qu'on ne détient pas nécessairement la vérité avec un grand V, que tout le monde ne partage peut-être pas le même point de vue." Ressentir ce qu'éprouve un personnage sans aucun rapport avec votre milieu habituel peut aussi se révéler apaisant. Supposez qu'une personne de votre entourage vous ait blessé et qu'un personnage du livre lui ressemble. Cette similitude vous aidera peut-être à mieux comprendre pourquoi elle a agi de la sorte."Lire le récit d'une personne qui vient de subir un décès peut par ailleurs faciliter le deuil. On se sent moins seul. Un livre peut aussi aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent, des mots qu'on avait du mal à trouver. Le simple fait d'apposer des mots et des images permet de remettre les choses en perspective." Vous n'êtes pas un gros lecteur? Les classiques de la grande littérature vous font peur mais vous aimeriez profiter des bienfaits de la lecture? Bonne nouvelle. La lecture et l'interprétation d'un livre, cela s'apprend. "Des études ont montré que les lecteurs rôdés possédant un riche bagage littéraire ont une capacité de réflexion supérieure à celle des lecteurs inexpérimentés. Une sorte de parcours initiatique, en quelque sorte. Le lecteur peu expérimenté aura du mal à apprécier Kafka et Dostoïevski, mais à force de lire des auteurs différents et de prendre conscience de la divergence de perception, il apprend à peaufiner sa propre interprétation." Toutes sortes d'initiatives accessibles à tous, comme les clubs et les groupes de lecture, aident les lecteurs (débutants) à optimiser leur expérience de lecture.