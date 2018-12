Hiverner au soleil, une solution pour être en bonne santé

Durant des siècles, la noblesse européenne a fui le froid hivernal : toute la cour migrait vers le sud à la recherche de la douceur et du soleil. Depuis le siècle passé, de plus en plus de pensionnés belges voyagent, eux aussi, vers des destinations plus chaudes dès que l'hiver s'annonce. L'Espagne, le Portugal et la Turquie figurent parmi les pays les plus prisés. En dehors du plaisir et de l'agrément de ces séjours, il apparaît que la chaleur peut également avoir des effets bénéfiques pour la santé. De nombreuses affections - rhumatismes, asthme, syndrome de fatigue chronique, psoriasis... - s'avèrent nettement moins handicapantes sous un climat chaud et sec.

...