Voici quatre exercices pour améliorer l'attention, la concentration et la mémoire.

Échapper au cercle vicieux du stress négatif

Lorsqu'on est plongé dans ses pensées négatives ou qu'on réfléchit de trop, on ressent davantage de stress. Et vice versa, la réflexion ou la mémoire peuvent être moins performantes sous l'influence d'un stress persistant. Une façon très efficace de s'attaquer à cette perturbation est de transformer le stress négatif en stress positif. On peut notamment utiliser la méthode FAIR, qui se réfère à un fait, aux ressentis que vous avez à son sujet, aux sentiments qui en découlent (impact) et au comportement avec lequel vous réagissez (action). "Le point de départ est qu'un événement en soi n'est pas stressant, mais que la pensée qui y est associée détermine si l'on entre dans un cercle vicieux de stress négatif. C'est le point de basculement: vous pouvez le franchir en intervenant au niveau de la pensée et en transformant les pensées négatives en véritables pensées aidantes. De cette façon, vous vous retrouverez dans un cercle de stress positif, grâce auquel vos troubles cognitifs s'amélioreront également. C'est utile pour tout le monde, car personne n'échappe au stress", souligne la neuropsychologue Dr Noëlle Kamminga (Centre médical universitaire de Maastricht).

Étude de cas:

Faits : Je suis de retour du magasin et j'ai oublié quelque chose.

Je suis de retour du magasin et j'ai oublié quelque chose. Ressentis: Je n'ai pas fait attention, encore une fois. J'avais pourtant fais une liste de courses. Comme je suis stupide ! Transformez cette pensée en : Dommage. J'ai oublié quelque chose. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous.

Je n'ai pas fait attention, encore une fois. J'avais pourtant fais une liste de courses. Comme je suis stupide ! Transformez cette pensée en : Dommage. J'ai oublié quelque chose. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Impact: Colère, frustration... La pensée positive les transforme en: Je suis un peu déçue mais je reste calme.

Colère, frustration... La pensée positive les transforme en: Je suis un peu déçue mais je reste calme. Action: Je m'en prends à mon entourage, à mon partenaire et à mes enfants. Je développe des symptômes physiques telles que des tensions musculaires... Ceci est converti en : Je me détends et, par exemple, je joue à un jeu avec les (petits-) enfants.

Technique de mémorisation: construire un palais mental

Pour améliorer sa mémoire, rien de tel que le palais mental. Cette technique est basée sur le fait que les gens sont très doués pour se souvenir des lieux. Cette méthode était déjà utilisée à l'époque des anciens Grecs et Romains. Selon la tradition, au Ve siècle avant J.-C., le poète grec Simonide fut invité à un banquet pour réciter un poème. À peine fut-il sorti du bâtiment que celui-ci s'effondra. Simonide fut donc le seul survivant. Mais alors que les proches des défunts ne parvenaient pas à identifier les corps, Simonide y est parvenu, en se souvenant où était placé chaque convive dans la salle. Ce mythe est à l'origine de la méthode du palais mental.

Étude de cas:

Si vous voulez stocker rapidement de nouvelles informations, comme une liste de courses, reconstruisez dans votre esprit certains endroits de votre maison que vous connaissez très bien. Tracez ensuite un itinéraire à travers votre maison mentale en commençant par la porte d'entrée. Reliez ensuite chaque nouvel élément dont vous voulez vous souvenir à un lieu ou un objet qui se trouve sur cet itinéraire mental, et surtout visualisez bien le lien. Par exemple, vous placez les tomates à la porte d'entrée, le lait en bas des escaliers, les olives dans le hall, le pain d'épice sur le comptoir de votre cuisine, etc. Comme vous connaissez parfaitement ces lieux, vous pouvez vous rappeler des diverses informations en vous rendant à chaque endroit de votre "palais mental" pour voir ce qui s'y trouve. Cela demande un peu d'entraînement au début, mais une fois que vous avez maîtrisé la méthode, vous pouvez facilement vous souvenir de nouvelles choses et améliorer considérablement votre mémoire.

Technique d'attention consciente

Avant de pouvoir absorber les informations de votre environnement, vous devez être capable de focaliser votre attention et de vous concentrer. En raison des nombreux stimuli qui nous entourent, cela n'est souvent pas possible. Cet exercice simple peut vous aider à réapprendre à maintenir votre attention plus longtemps.

Étude de cas:

Asseyez-vous confortablement dans votre salon ou votre jardin, puis concentrez-vous pendant une minute sur tout ce que vous entendez autour de vous, une minute sur tout ce que vous voyez et une minute sur ce que ressent votre corps. Utilisez un minuteur pour chronométrer cette opération. Après chaque minute, écrivez exactement ce que vous avez entendu, vu et ressenti.

La pleine conscience "non-officielle"

La pleine conscience aide énormément à combattre la tension et le stress, deux obstacles majeurs à la mémoire et à la concentration. Pour beaucoup de gens, ces méditations plus longues sont trop difficiles ou demandent un investissement trop important en temps et en discipline. "C'est pourquoi l'attention se porte de plus en plus sur la méthode dite non officielle de la pleine conscience, qui n'ajoute pas de tension supplémentaire à des situations déjà stressantes", explique le Dr Noëlle Kamminga.

Étude de cas:

Choisissez une activité de routine, comme faire du café, éplucher des pommes de terre ou laver la voiture. Essayez de considérer cette action banale comme une forme d'art, comme le font les Japonais avec leur rituel du thé. Inspirez et expirez tranquillement et regardez vos mains faire leur travail, appréciez le mouvement. Ce n'est pas résultat final qui compte mais bien l'action en elle-même. Focalisez votre attention sur cette action et faites-la consciemment et avec abandon. Vous remarquerez alors que votre conscience du temps disparaît (brièvement) et que vous pouvez trouver la paix dans une tâche quotidienne que vous vous empresseriez normalement d'accomplir.

Lorsqu'on est plongé dans ses pensées négatives ou qu'on réfléchit de trop, on ressent davantage de stress. Et vice versa, la réflexion ou la mémoire peuvent être moins performantes sous l'influence d'un stress persistant. Une façon très efficace de s'attaquer à cette perturbation est de transformer le stress négatif en stress positif. On peut notamment utiliser la méthode FAIR, qui se réfère à un fait, aux ressentis que vous avez à son sujet, aux sentiments qui en découlent (impact) et au comportement avec lequel vous réagissez (action). "Le point de départ est qu'un événement en soi n'est pas stressant, mais que la pensée qui y est associée détermine si l'on entre dans un cercle vicieux de stress négatif. C'est le point de basculement: vous pouvez le franchir en intervenant au niveau de la pensée et en transformant les pensées négatives en véritables pensées aidantes. De cette façon, vous vous retrouverez dans un cercle de stress positif, grâce auquel vos troubles cognitifs s'amélioreront également. C'est utile pour tout le monde, car personne n'échappe au stress", souligne la neuropsychologue Dr Noëlle Kamminga (Centre médical universitaire de Maastricht).Étude de cas: Pour améliorer sa mémoire, rien de tel que le palais mental. Cette technique est basée sur le fait que les gens sont très doués pour se souvenir des lieux. Cette méthode était déjà utilisée à l'époque des anciens Grecs et Romains. Selon la tradition, au Ve siècle avant J.-C., le poète grec Simonide fut invité à un banquet pour réciter un poème. À peine fut-il sorti du bâtiment que celui-ci s'effondra. Simonide fut donc le seul survivant. Mais alors que les proches des défunts ne parvenaient pas à identifier les corps, Simonide y est parvenu, en se souvenant où était placé chaque convive dans la salle. Ce mythe est à l'origine de la méthode du palais mental.Étude de cas: Si vous voulez stocker rapidement de nouvelles informations, comme une liste de courses, reconstruisez dans votre esprit certains endroits de votre maison que vous connaissez très bien. Tracez ensuite un itinéraire à travers votre maison mentale en commençant par la porte d'entrée. Reliez ensuite chaque nouvel élément dont vous voulez vous souvenir à un lieu ou un objet qui se trouve sur cet itinéraire mental, et surtout visualisez bien le lien. Par exemple, vous placez les tomates à la porte d'entrée, le lait en bas des escaliers, les olives dans le hall, le pain d'épice sur le comptoir de votre cuisine, etc. Comme vous connaissez parfaitement ces lieux, vous pouvez vous rappeler des diverses informations en vous rendant à chaque endroit de votre "palais mental" pour voir ce qui s'y trouve. Cela demande un peu d'entraînement au début, mais une fois que vous avez maîtrisé la méthode, vous pouvez facilement vous souvenir de nouvelles choses et améliorer considérablement votre mémoire.Avant de pouvoir absorber les informations de votre environnement, vous devez être capable de focaliser votre attention et de vous concentrer. En raison des nombreux stimuli qui nous entourent, cela n'est souvent pas possible. Cet exercice simple peut vous aider à réapprendre à maintenir votre attention plus longtemps.Étude de cas:Asseyez-vous confortablement dans votre salon ou votre jardin, puis concentrez-vous pendant une minute sur tout ce que vous entendez autour de vous, une minute sur tout ce que vous voyez et une minute sur ce que ressent votre corps. Utilisez un minuteur pour chronométrer cette opération. Après chaque minute, écrivez exactement ce que vous avez entendu, vu et ressenti.La pleine conscience aide énormément à combattre la tension et le stress, deux obstacles majeurs à la mémoire et à la concentration. Pour beaucoup de gens, ces méditations plus longues sont trop difficiles ou demandent un investissement trop important en temps et en discipline. "C'est pourquoi l'attention se porte de plus en plus sur la méthode dite non officielle de la pleine conscience, qui n'ajoute pas de tension supplémentaire à des situations déjà stressantes", explique le Dr Noëlle Kamminga. Étude de cas:Choisissez une activité de routine, comme faire du café, éplucher des pommes de terre ou laver la voiture. Essayez de considérer cette action banale comme une forme d'art, comme le font les Japonais avec leur rituel du thé. Inspirez et expirez tranquillement et regardez vos mains faire leur travail, appréciez le mouvement. Ce n'est pas résultat final qui compte mais bien l'action en elle-même. Focalisez votre attention sur cette action et faites-la consciemment et avec abandon. Vous remarquerez alors que votre conscience du temps disparaît (brièvement) et que vous pouvez trouver la paix dans une tâche quotidienne que vous vous empresseriez normalement d'accomplir.