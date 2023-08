Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la voiture électrique provoque ce fameux mal des transports. Ce serait même pire!

Nos organes d'équilibre ont tendance à se dérégler dans un véhicule en mouvement: les yeux captent un environnement stable alors que le corps détecte le mouvement de la marche. Résultat: les passagers sont pris de nausées et peuvent même parfois vomir. C'est ce qu'on appelle la cinétose, ou mal des transports.

Plus facilement malade en électrique?

On serait plus souvent sujet au mal des transports à bord d'une voiture électrique. Sans doute parce que les accélérations et les freinages sont plus vifs, ce qui oblige notre oreille interne à s'ajuster rapidement aux stimuli.

Le moteur, plus silentieux, peut également gêner les usagers dans leur capacité d'assimilation du mouvement du véhicule - par exemple ceux habitués à estimer l'accélération aux bruits du régime moteur.

Les écrans embarqués semblent, eux aussi, provoquer un conflit dans le cerveau entre les informations visuelles et les mouvements perçus par le corps pendant le trajet. En se concentrant sur le contenu d'écrans, un passager restreint en effet ses capacités à assimiler les "bons" signaux visuels, qui lui permettent de percevoir correctement sa position et sa vitesse dans l'espace - à savoir la vue extérieure du véhicule.

Que faire?

La solution? Conduire plus doucement et porter son regard au loin ou fixer des yeux la route au lieu d'un écran. Bref, pas de remède miracle...

