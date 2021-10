À l'occasion de la journée mondiale des soins palliatifs, ce samedi 9 octobre, les trois Fédérations belges de soins palliatifs unissent à nouveau leurs efforts et relancent leur campagne nationale d'information et de sensibilisation pour changer notre regard sur ces soins.

Chaque année en Belgique, une approche palliative pourrait être envisagée pour près de 100.000 personnes. On estime que près de 20% des patients hospitalisés et 14% des résidents en maison de repos sont susceptibles d'en bénéficier. Or, une grande partie de ces patients n'ont jamais accès à ce type de soins, par manque d'information, principalement.

Les soins palliatifs sont en effet encore trop souvent associés à la toute fin de vie. Un tabou qui empêche de nombreuses personnes de bénéficier d'un accompagnement adapté à leurs besoins.

Les soins palliatifs, c'est quoi? Les soins palliatifs visent la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie grave et évolutive. Ils regroupent l'ensemble des soins et des traitements destinés à améliorer le bien-être physique, psychologique, social et spirituel des patients, par une approche pluridisciplinaire et personnalisée, afin de les aider à vivre aussi activement que possible jusqu'au bout. Les soins palliatifs soutiennent également les proches dans les différentes étapes de la maladie et dans le processus de deuil.

Pas synonyme de mort

Pour changer le regard sur les soins palliatifs, les Fédérations belges de soins palliatifs lancent une campagne de sensibilisation: "les soins palliatifs ne sont pas synonymes de mort, mais plutôt de qualité de vie. Ils tentent de continuer à donner goût à la vie tant qu'elle est là, malgré la maladie incurable."

Le message à retenir: les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients et de leurs proches. "Et ce d'autant plus s'ils sont envisagés tôt", explique Laurence Coseman, médecin coordinatrice en maison de repos. En mettant le patient au centre, en étant à son écoute, les soins palliatifs veulent permettre à celui-ci de continuer à profiter des petits plaisirs de la vie.

Plus d'infos sur la campagne: www.bienplusquedessoins.be

Chaque année en Belgique, une approche palliative pourrait être envisagée pour près de 100.000 personnes. On estime que près de 20% des patients hospitalisés et 14% des résidents en maison de repos sont susceptibles d'en bénéficier. Or, une grande partie de ces patients n'ont jamais accès à ce type de soins, par manque d'information, principalement. Les soins palliatifs sont en effet encore trop souvent associés à la toute fin de vie. Un tabou qui empêche de nombreuses personnes de bénéficier d'un accompagnement adapté à leurs besoins. Pour changer le regard sur les soins palliatifs, les Fédérations belges de soins palliatifs lancent une campagne de sensibilisation: "les soins palliatifs ne sont pas synonymes de mort, mais plutôt de qualité de vie. Ils tentent de continuer à donner goût à la vie tant qu'elle est là, malgré la maladie incurable."Le message à retenir: les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients et de leurs proches. "Et ce d'autant plus s'ils sont envisagés tôt", explique Laurence Coseman, médecin coordinatrice en maison de repos. En mettant le patient au centre, en étant à son écoute, les soins palliatifs veulent permettre à celui-ci de continuer à profiter des petits plaisirs de la vie.