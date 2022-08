Europ Assistance a enregistré une hausse du nombre de dossiers médicaux et de dossiers pour pannes de véhicules à l'étranger durant l'été 2022. Ces augmentations s'élèvent respectivement à 42% et 30% comparé à l'été 2021, publie-t-elle lundi par voie de communiqué.

Lors de l'été 2022, Europ Assistance a ouvert 42% de plus de dossiers médicaux à l'étranger en comparaison avec la même période en 2021.

La hausse du nombre de dossiers médicaux était due en grande partie :

au grand nombre de voyageurs partis cet été. L'envie de vacances était clairement présente chez nos concitoyens.

à l'assouplissement ou la suppression des mesures sanitaires qui étaient encore en vigueur en 2021, incitant les voyageurs à enfin réaliser leurs projets de voyage et à se mélanger aux autres touristes,

à la prise de risques par certains qui - après deux ans de "retenue" - se sont lancés dans des activités (sportives) qu'ils n'avaient sans doute plus ou pas l'habitude de pratiquer,

à une plus grande dispersion qu'en 2021 des voyageurs dans des destinations lointaines et parfois inconnues,

aux conditions météo extrêmes de l'été 2022 à certains endroits (fortes chaleurs).

La grande majorité des dossiers médicaux ont été ouverts en France (19%) et en Espagne (Espagne continentale + îles : 15%). Aux États-Unis, le nombre de dossiers a, quant à lui, augmenté (6%) rejoignant son niveau d'avant la pandémie.

Quels types de problèmes?

Les types de problèmes de santé les plus fréquents étaient:

les traumatismes, fractures, blessures (40%),

les infections, autant liées au Covid qu'à d'autres maladies (14%),

les problèmes gastro-entérologiques (9%),

et les problèmes cardiovasculaires (5%).

À l'étranger, Europ Assistance a également ouvert plus de dossiers pour des interventions techniques au véhicule, soit une hausse de 30% par rapport à 2021. Un total de 5.473 dossiers pour pannes de véhicules a été enregistré pour la période estivale. Les problèmes de moteur, de batterie ou démarrage arrivent largement en tête (72%) suivis par d'autres problèmes techniques (15%) comme une erreur de carburant, une crevaison ou l'oubli des clés dans le véhicule et enfin les accidents (9%).

Parmi les causes, Europ Assistance évoque le fait que plus de vacanciers ont choisi de voyager en voiture. Sont également évoqués les problèmes techniques liés aux fortes chaleurs mais également la pénurie et/ou les prix exorbitants des véhicules de location.

