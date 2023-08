Nombreux sont ceux qui redoutent une visite chez le dentiste. Surtout si, par exemple, un traitement de l'intérieur de la dent est nécessaire. Or, grâce à l'anesthésie, ce traitement est tout à fait indolore. L'anesthésie est-elle toujours nécessaire? Combien de temps faut-il pour que l'anesthésie s'estompe? Et quand pouvez-vous à nouveau manger?

L'anesthésie dentaire est-elle nécessaire?

Si vous avez plus peur de la piqûre nécessaire à l'anesthésie que de l'intervention elle-même, vous pouvez, en accord avec votre dentiste, opter pour une intervention sans anesthésie. L'anesthésie n'est pas toujours absolument nécessaire.

Comment fonctionne l'anesthésie?

L'anesthésie est injectée localement et consiste en une petite piqûre. L'action du nerf est temporairement bloquée. Par conséquent, vous ne ressentez plus ni douleur ni picotement. Il est possible que vous ressentiez encore des douleurs, même après l'anesthésie. Dans ce cas, il suffit de le signaler. Votre dentiste pourra alors vous administrer un anesthésique supplémentaire.

Combien de temps faut-il pour que l'anesthésie s'estompe?

Il faut quelques minutes pour que l'anesthésie fasse effet. En raison de l'anesthésie, vous pouvez ressentir des picotements au niveau de la joue, de la lèvre et de la bouche. L'anesthésie continue d'agir pendant plusieurs heures après le traitement. Pour la plupart des gens, cela prend environ deux à trois heures pour que l'effet s'estompe. Pour certains, c'est plus court, pour d'autres, c'est un peu plus long. Il n'y a pas d'astuces pour que l'anesthésie disparaisse plus rapidement.

Peut-on boire et manger immédiatement après une anesthésie dentaire?

En principe, vous pouvez boire et manger à nouveau immédiatement après le traitement. N'oubliez pas que vos lèvres, vos joues et votre bouche peuvent rester engourdies pendant un certain temps. Méfiez-vous des boissons chaudes et évitez de mastiquer des aliments trop durs. Vous risqueriez de vous mordre la joue ou la langue ou de vous brûler la bouche. Il est préférable d'attendre quelques heures pour que l'anesthésie se dissipe.

L'anesthésie dentaire peut-elle avoir des effets secondaires?

Tous les médicaments, y compris l'anesthésie dentaire, peuvent avoir des effets secondaires. Le risque d'effets secondaires est faible, mais chaque corps réagit différemment. Chez de nombreuses personnes, l'anesthésie provoque un affaissement temporaire de la bouche. Informez toujours votre dentiste des médicaments que vous prenez, en particulier si vous prenez des anticoagulants. Il est important que le dentiste le sache.

Source: Plusonline.nl

