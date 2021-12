À l'approche des fêtes de fin d'année, la prudence reste de mise: "faites-vous tester", recommandent les experts. Nul besoin de foncer faire un test PCR, l'autotest est moins contraignant et semble être l'outil idéal pour se rassurer avant de passer Noël en famille.

Même si les indicateurs de la pandémie évoluent favorablement, il est important de rester prudent. Et à l'approche des fêtes de Noël et Nouvel An, synonymes de retrouvailles en famille et entre amis, l'adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir s'applique particulièrement. "Limitez vos contacts, testez-vous, ventilez et portez le masque si vous êtes plus fragile", ont recommandé les experts. Se faire tester, oui mais comment? Avec un résultat en dix minutes, l'autotest représente la solution idéale pour passer des fêtes de fin d'année en toute sérénité. Petit guide de sa bonne utilisation.

Qu'est-ce que c'est?

Contrairement au test PCR, l'autotest peut-être réalisé à domicile, sans l'aide d'un professionnel. La personne fait elle-même le prélèvement à domicile et le test. Attention cela dit: ce test ne peut pas se substituer aux tests PCR, réalisés dans un centre ou par un médecin. L'autotest doit être considéré comme un "geste de courtoisie" vis-à-vis de nos proches, explique Sciensano. Il est donc recommandé pour les personnes qui n'ont pas de raison de se penser contaminées. Le degré de fiabilité est souvent moindre, mais les résultats sont connus rapidement, au bout de 10 minutes à une heure.

Où l'acheter?

Ces tests sont disponibles en pharmacie, et sont depuis le 1er juillet autorisés à être vendus en dehors des pharmacies, notamment en grande surface. Attention, des autotests falsifiés ont été signalés sur le marché. Pour vous assurer de sa conformité, préférez un test vendu en pharmacie. Ces tests sont vérifiés par l'Agence des médicaments avant leur mise en vente.

Après avoir acheté un test antigénique en pharmacie, il suffit de garder l'autotest à température ambiante. Il n'est donc pas conseillé de le conserver dans un réfrigérateur.

Combien ça coûte?

Les prix d'achat peuvent varier selon la marque de l'autotest et l'endroit où vous l'aurez acheté. Le prix se situe souvent entre 3,5 et 8 euros par test.

Pour les personnes BIM, bénéficiaires de l'intervention majorée, le coût sera de 1 euro, à raison de deux tests maximum par semaine.

Quand faire un autotest?

Puisqu'il s'agit d'un test rapide, inutile de le réaliser 3 jours avant les fêtes. Les résultats obtenus ne seront plus valables le jour J. Pour optimiser la fiabilité du test, mieux vaut donc le faire le jour même. "Cet autotest, il faut le faire le jour même de la fête, pas la veille. C'est important pour qu'il ait une bonne validité. On sait en effet que ces autotests sont moins sensibles (que les tests PCR par exemple) donc il faut le faire au dernier moment, par exemple à l'heure du midi avant de se rendre à une soirée", expliquait Yves Van Laethem lors d'une conférence de presse.

Le jour de la fête, l'idéal est de réaliser le test à l'intérieur. Le froid peut en effet fausser le résultat.

Comment s'en servir?

1. Avant toute chose, pensez à bien vous laver les mains et à vous moucher profondément ainsi qu'à préparer tout le matériel. Sortez tous les éléments de la boîte du test et posez-les sur une surface plane bien nettoyée. Dans votre kit, vous trouverez: la bandelette de test, la capsule avec le liquide et l'écouvillon.

2. Une fois prêt, le test peut commencer. Sortez l'écouvillon de son emballage, et enfoncez le côté doux dans l'une de vos narines, sur 2 à 3 cm sans forcer. Effectuez ensuite 10 mouvements circulaires.

3. Placez le côté doux de l'écouvillon dans la capsule et tournez dans le liquide durant 15 secondes. Laissez ensuite tremper 1 à 2 minutes. Pressez ensuite le fond de la capsule contre l'écouvillon, retirez-le et jetez-le à la poubelle. Refermez la capsule.

4. Retournez la capsule et déposez un peu de liquide sur la bandelette de test. Attendez 15 à 30 minutes pour lire votre résultat.

Comment lire le résultat?

Le résultat est POSITIF si deux bandes colorées apparaissent au niveau des zones (C) et (T).

Le résultat du test est NÉGATIF si une bande colorée apparait uniquement dans la zone contrôle (C).

Si la ligne contrôle (C) n'apparait pas ou qu'une bande colorée apparaît mais uniquement dans la zone (T), le résultat est INVALIDE. Il faut refaire un autotest.

