Avant un jogging ou une balade à vélo matinale, certains préfèrent s'abstenir de prendre un petit-déjeuner, histoire de brûler davantage de graisse. À raison?

En temps normal, le principal carburant de notre organisme est le glucose. Mais au réveil, les réserves de sucre dans notre organisme sont au plus bas. Elles sont en tout cas insuffisantes pour faire face à la dépense énergétique induite par une séance de sport. Heureusement, notre corps dispose d'un autre stock d'énergie dans lequel puiser si nécessaire: la graisse. D'où une croyance très répandue, selon laquelle pratiquer un sport d'endurance (marche, course à pied, vélo...) le matin et à jeun, donc sans apport énergétique préalable, permettrait de brûler davantage de graisse et de perdre plus facilement de l'embonpoint. Sur le plan théorique, l'idée est séduisante. Il faut cependant doucher tout espoir d'une perte de poids miraculeuse. "Dans les faits, lors d'un jogging d'une heure à jeun, la perte de graisse s'établit à environ 30 ou 40 grammes, ce qui n'est pas exceptionnel, explique Serge Pieters, diététicien du sport et professeur de diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci. Qui plus est, suite à votre effort, vous risquez de souffrir d'hypoglycémie." Celle-ci se traduira le plus souvent par une "fringale" et une envie accrue de grignoter des aliments caloriques et sucrés tout au long de la journée. Au final, le piège est grand d'ingérer plus de calories que celles perdues durant l'effort physique. "Pour une dépense énergétique égale, vous mangerez généralement davantage que si vous aviez déjeuné avant de vous mettre en route." A ce niveau, la balance coût-bénéfice peut donc facilement pencher vers le négatif... Et ce n'est pas tout: si le sport à jeun fait partie de l'entraînement des sportifs adeptes des très longues distance, il n'est pas nécessairement adapté aux sportifs amateurs peu habitués à chausser leurs baskets le ventre vide. "Vous risquez de vous lancer dans votre séance de sport mal réveillé, ce qui augmente fort le risque de blessure." Ceci étant, le sport matinal et à jeun n'a pas que des côtés négatifs: il permet d'éviter les sensations de ballonnement durant l'effort et dispense un coup de boost , qui peut se traduire par une sensation de bien-être.