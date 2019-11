Si certains produits alimentaires peuvent déclencher des maux de tête, voire des migraines, une bonne alimentation peut aider à les prévenir, voire en atténuer les symptômes.

Les causes biologiques exactes d'apparition de la migraine sont encore mal connues. Une chose est sûre : la migraine et les maux de tête comme la céphalée de tension sont déclenchés ou du moins influencés par certains facteurs: fatigue, stress, changements hormonaux, effort physique, météo changeante, lumière, bruit, médicaments, bruxisme, problèmes de vue, manque de sommeil, etc. etc. L'alimentation semble également jouer un rôle important dans l'apparition des crises de migraine et des céphalées de tension chez de nombreuses personnes. Les aliments déclencheurs bien connus comme le café, l'alcool et le fromage vieux ne sont pas les seuls, loin s'en faut.

