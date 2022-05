Lorsque l'état de santé d'un proche se dégrade progressivement au point qu'une assistance récurrente soit nécessaire, la maison de repos et de soins s'impose souvent. Un choix qui ne doit cependant pas être précipité et qui dépend des places disponibles dans les institutions.

Impliquer la personne concernée dans le choix

Avant de se lancer dans la recherche d'une maison de repos pour un proche, il est important de s'intéresser aux ressentis de la personne. Et surtout, il faut l'impliquer dans le processus. Le dialogue est important. Et pour cause: cette étape dans la vie d'un proche est difficile. Personne ne veut entrer en maison de repos!

Prendre son temps

Lorsqu'on envisage l'entrée en maison de repos d'un de nos proches, une règle d'or s'impose: prendre le temps de faire le bon choix, en dehors de toute urgence, de manière à privilégier la qualité et surtout le respect des envies et besoins de la personne concernée. Il faut dès lors visiter plusieurs établissements, peser le pour et le contre, vérifier si ledit établissement propose des soins adaptés à l'état de santé de notre proche... Bref, il faut se poser les bonnes questions.

S'y prendre à l'avance

"Rien ne sert de courir, il faut partir à point". Pour avoir le temps de prendre son temps, justement, et surtout avoir une place dans la maison de repos sélectionnée par notre proche (les places sont limitées!), il faut s'y prendre aussi tôt que possible.

Évaluer le degré de dépendance

Pour évaluer le degré de prise en charge nécessaire, et ainsi déterminer quels types de soins notre proche aura besoin (et quel établissement lui convient le mieux), les professionnels du secteur utilisent généralement une échelle d'évaluation formée de nombreux critères: l'échelle de Katz. L'objectif: déterminer les besoins de la personne concernée afin de lui offrir un encadrement idéal et adapté et ainsi éviter la dégradation rapide de son état de santé et les accidents.

Voici les critères à évaluer selon cette échelle:

la capacité de la personne à se laver seule,

la capacité de la personne à s'habiller seule,

la capacité de la personne à se déplacer (besoin d'une aide mécanique, d'une assistance...?),

la capacité de la personne à se rendre aux toilettes seule,

la continence,

la capacité de la personne à manger seule.

Faire attention à plusieurs critères

Outre les besoins et envies du proche, il y a d'autres petits critères auxquels il faudra faire attention. Notamment la qualité des meubles dans la chambre, la possibilité d'y mettre de la décoration, la qualité du restaurant et du service (produits frais? Traiteur ou cuisine sur place?), le nombre de résidents et le nombre de personnel... Au moment de la visite, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux membres du personnel, mais aussi aux résidents, afin d'obtenir leurs ressentis.

