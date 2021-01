Frissonner en hiver est tout à fait naturel, mais tout le monde ne souffre pas du froid de la même façon, et tous n'ont pas cette horrible sensation de pieds froids. Différentes causes peuvent se cacher derrière ce phénomène désagréable. Les femmes y font face beaucoup plus souvent que les hommes et ce n'est pas une coïncidence...

Avoir systématiquement les pieds froids n'est pas dangereux pour notre santé, mais ce phénomène peut être assez désagréable et parfois même douloureux. Différentes causes peuvent être à l'origine de ces glaçons indésirables. Une mauvaise circulation sanguine peut notamment favoriser le refroidissement des pieds et des orteils. Lorsque la température baisse, la température de notre corps et les vaisseaux sanguins se contractent pour réduire la perte de chaleur. Certaines personnes sont sujettes à une contraction plus forte des vaisseaux sanguins, ce qui donne l'impression que les pieds sont plus froids et moins bien irrigués.

Les fumeurs sont également plus susceptibles de souffrir de ce phénomène physique, parce que la consommation de tabac perturbe la circulation sanguine. Des chaussures trop étroites ou trop serrées sont également responsables des pieds froids, tout comme l'habitude de rester longtemps assis dans la même position, de se tenir debout ou de croiser les jambes.

Syndrome de Raynaud et rhumatismes

Les pieds froids peuvent dans certains cas indiquer un trouble sous-jacent. La cause la plus fréquente des pieds (et des mains) froid(e)s est le syndrome de Raynaud. Cette maladie vasculaire réduit le flux sanguin vers les mains et les orteils, ce qui peut provoquer un engourdissement et une décoloration des doigts et des orteils. Le diabète et les rhumatismes, la ménopause et les troubles de la thyroïde peuvent également êtres des causes du refroidissement des extrêmités du corps humain. En outre, les personnes avec un trouble cardiaque se plaignent plus fréquemment de pieds glacés.

Les pieds des femmes

On estime qu'une femme sur trois est sujette au phénomène des pieds froids. Une répartition différente des graisses et des hormones joue un rôle, mais il existe aussi d'autres théories qui peuvent expliquer cette différence frappante.

Ainsi, les hommes sont naturellement dotés d'une masse musculaire plus importante. Cette masse produit de la chaleur, les hommes sont donc, en moyenne, moins susceptibles d'avoir froid. Les femmes, en revanche, ont une masse graisseuse plus importante, mais celle-ci est répartie dans tout le corps. Chez les femmes, cette "couche de graisse" présente l'avantage de maintenir la chaleur autour des organes importants. C'est un mécanisme de survie pratique, surtout en période de froid, mais il présente aussi un inconvénient : une quantité plus petite de sang est envoyée aux extrémités du corps, comme les mains et les pieds.

Hormones

Les oestrogènes, l'hormone féminine, influencent également la température du corps. Elle fluctue tout au long du cycle mensuel. Pendant les menstruations, la température est en moyenne légèrement plus basse. Les oestrogènes peuvent également influencer le flux sanguin. À des niveaux d'oestrogènes plus élevés, les vaisseaux sanguins des mains et des pieds peuvent se contracter, ce qui les rend plus rapidement froids. Les femmes semblent également plus sensibles aux fluctuations de température qui se produisent tout au long de la journée. Par exemple, les femmes remarquent déjà une différence de 0,2°C alors que les hommes ne réagissent qu'à partir de 0,4°C.

Au lit aussi, ce sont les femmes qui se plaignent le plus souvent d'avoir les pieds froids et qui se réfugient dans des chaussettes. Durant la nuit, le corps commence à produire l'hormone du sommeil, la mélatonine, afin que le corps soit bien préparé à la phase "sommeil". La température de notre corps baisse juste avant que nous nous endormions, mais chez les femmes, le processus est plus rapide, elles atteignent donc leur température minimale plus rapidement et ont donc plus vite froid.

Conseils pour ne pas avoir froid aux pieds

Bougez ! Faites une petite promenade, levez-vous régulièrement de votre bureau ou faites du sport. Cela stimule la circulation sanguine. Préférez des chaussettes en laine. Elles retiennent beaucoup mieux la chaleur en période de froid. Portez des chaussures confortables qui ne serrent pas. Offrez-vous un massage des pieds avec une huile légèrement chauffée. Cela vous permettra également d'étaler une "protection isolante" sur vos pieds. Faites un brossage à sec. En vous frottant la peau le matin avec un gant de gommage en sisal, vous stimulez la circulation sanguine dans vos pieds. Faites de légers mouvements circulaires sur votre jambe et votre pied et travaillez de bas en haut, vers votre coeur. Grâce à ce massage, vous avez aussi la peau douce. Prenez des bains de pieds en alternance. Ces derniers ouvriront et rétréciront vos vaisseaux sanguins et vous entraîneront à réagir rapidement aux fluctuations de température. Baignez vos pieds 2 minutes dans un bain chaud, puis quelques secondes dans un bain froid et répétez cette opération environ 8 fois. Ne vous asseyez pas avec les jambes croisées. Cela empêche une bonne circulation sanguine.

