Au bureau ou ailleurs, ne restez pas assis trop longtemps. C'est nocif pour votre santé. L'être humain n'est pas conçu pour rester statique toute la sainte journée.

"Nous sommes une société qui s'avachit. On est assis avachi la plupart du temps au bureau. Et quand on rentre à la maison, on s'avachit sur le canapé. La combinaison peut être mortelle", estime Rob Danoff, célèbre ostéopathe. Les personnes qui restent assises plus de 10 heures par jour augmentent notablement les risques de mort prématurée, selon plusieurs études médicales.

Diabète, thrombose

Outre le fait d'être assis au bureau, on passe des heures supplémentaires devant un écran (télé-ordi) chaque jour. Et en ajoutant les transports vers le travail, il n'est pas difficile d'atteindre 12 à 14 heures à rester assis quotidiennement. Cette sédentarité provoque sur le long terme des douleurs au dos, des problèmes de dégénérescence musculaire, des maladies cardiaques, du diabète, mais aussi des thromboses. Il y a une douzaine d'années, une étude néo-zélandaise détaillait que les employés ayant passé de longues heures immobiles sur leur chaise de bureau étaient plus enclins aux thromboses que les passagers des vols long-courriers. L'Institut médical de Wellington constatait qu'un tiers des malades hospitalisés pour la formation d'un caillot dans un vaisseau sanguin étaient des employés de bureau. Les jambes, trop longtemps pliées, affectaient le retour veineux. Certains travailleurs avaient passé plus de quatre heures d'affilée sans se lever.

Se lever toutes les 30 minutes

Il existe pourtant une solution hyper simple pour éviter ces écueils de la sédentarité : bouger ! Des chercheurs du Columbia University Medical (étude concernant de 8.000 adultes âgés de 45+) affirment que les risques de rester assis plusieurs heures par jour sont atténués si on "décolle" de sa chaise toutes les 30 minutes. Certes, c'est plus complexe avec le Covid-19, mais l'idée est de prendre quelques minutes, ici et là, pour se dégourdir les jambes. Des techniques simples peuvent être appliquées comme se déplacer dans le bureau voisin pour parler d'un dossier avec un collègue plutôt que d'envoyer un email. Mais aussi gravir les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, faire le tour du parking, aller prendre un café... Idéalement, environ 20% du temps de "travail" devrait se réaliser en position debout. Et si votre "bougeotte" fait soupirer certains collègues, dites-leur que c'est pour votre santé et, indirectement, celle de l'entreprise aussi.

"Nous sommes une société qui s'avachit. On est assis avachi la plupart du temps au bureau. Et quand on rentre à la maison, on s'avachit sur le canapé. La combinaison peut être mortelle", estime Rob Danoff, célèbre ostéopathe. Les personnes qui restent assises plus de 10 heures par jour augmentent notablement les risques de mort prématurée, selon plusieurs études médicales.Outre le fait d'être assis au bureau, on passe des heures supplémentaires devant un écran (télé-ordi) chaque jour. Et en ajoutant les transports vers le travail, il n'est pas difficile d'atteindre 12 à 14 heures à rester assis quotidiennement. Cette sédentarité provoque sur le long terme des douleurs au dos, des problèmes de dégénérescence musculaire, des maladies cardiaques, du diabète, mais aussi des thromboses. Il y a une douzaine d'années, une étude néo-zélandaise détaillait que les employés ayant passé de longues heures immobiles sur leur chaise de bureau étaient plus enclins aux thromboses que les passagers des vols long-courriers. L'Institut médical de Wellington constatait qu'un tiers des malades hospitalisés pour la formation d'un caillot dans un vaisseau sanguin étaient des employés de bureau. Les jambes, trop longtemps pliées, affectaient le retour veineux. Certains travailleurs avaient passé plus de quatre heures d'affilée sans se lever.Il existe pourtant une solution hyper simple pour éviter ces écueils de la sédentarité : bouger ! Des chercheurs du Columbia University Medical (étude concernant de 8.000 adultes âgés de 45+) affirment que les risques de rester assis plusieurs heures par jour sont atténués si on "décolle" de sa chaise toutes les 30 minutes. Certes, c'est plus complexe avec le Covid-19, mais l'idée est de prendre quelques minutes, ici et là, pour se dégourdir les jambes. Des techniques simples peuvent être appliquées comme se déplacer dans le bureau voisin pour parler d'un dossier avec un collègue plutôt que d'envoyer un email. Mais aussi gravir les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, faire le tour du parking, aller prendre un café... Idéalement, environ 20% du temps de "travail" devrait se réaliser en position debout. Et si votre "bougeotte" fait soupirer certains collègues, dites-leur que c'est pour votre santé et, indirectement, celle de l'entreprise aussi.