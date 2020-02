À l'origine, Mania Van der Cam voulait juste vendre les accessoires "cancer" dont elle n'avait plus besoin. Cela s'est finalement transformé en une séance photo de plusieurs femmes qui ont leur propre histoire à raconter sur cette maladie.

"Après mon traitement, il me restait plein d'accessoires "cancer" devenus inutiles. Comme je savais que d'autres femmes touchées par un cancer en avaient sans doute besoin et que d'autres ex-patientes devaient aussi vouloir se débarrasser de certaines affaires utiles pendant leur maladie, j'ai eu l'idée de créer un webshop de seconde-main où les vendre à prix très doux, raconte Mania Van der Cam. Soigner un cancer coûte une fortune, même lorsqu'on est bien assuré. Pour lancer le webshop, j'avais besoin de photos. C'est ainsi que j'ai contacté la photographe Michèle Francken. Ensemble, avec un ami coiffeur et une styliste, nous avons réalisé un reportage photo gratuit pour quelques femmes qui ont vaincu le cancer. J'aimerais beaucoup compiler ses photos et leur histoire dans un livre. D'ici l'été, je rêve de réaliser une photo de groupe sur une plage, avec une centaine de femmes touchées par un cancer qui ont posé pour Michèle Francken."

