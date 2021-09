Si vous avez une éruption cutanée qui rougit et qui démange lorsque vous entrez en contact avec certaines substances, on parle d'eczéma de contact. Il en existe deux types : l'eczéma de contact allergique et l'eczéma de contact irritatif. Que pouvez-vous faire?

L'eczéma est un terme collectif désignant toutes sortes d'affections cutanées se manifestant par des rougeurs et des démangeaisons. Vous pouvez également souffrir de desquamation, de croûtes, de cloques, de plaques de vésicules remplies de liquide ou de gonflements. Parfois, la peau se désagrège ou du liquide s'échappe des cloques, ce qui provoque des plaques humides. Cette éruption cutanée peut toucher n'importe quelle partie du corps, mais elle est plus fréquente sur les mains, les pieds et le visage. Mais ce n'est ni sale ni contagieux, les autres peuvent donc vous toucher sans risque.

Si la cause de l'eczéma est le contact avec une certaine substance, vous avez un eczéma de contact. Si vous êtes allergique à cette substance, on parle d'eczéma de contact allergique. Il existe également un eczéma de contact irritatif. Avec ce type d'eczéma, les susbtances irritantes sont la cause des symptômes, même si vous n'avez pas d'allergie.

L'eczéma de contact allergique

Cette forme d'eczéma est la conséquence d'une sensibilité particulière à un allergène, variable selon les personnes. N'importe quelle substance peut devenir allergisante, mais certaines le sont plus fréquemment que d'autres : notamment les teintures, les cosmétiques, les accessoires en nickel ou certains produits utilisés dans des domaines professionnels (coiffeurs, construction, horticulteurs...). Le système immunitaire va alors réagir de manière inadaptée au contact de cette substance.

Il peut s'écouler plusieurs jours après le contact avec l'allergène, avant l'apparition des symptômes.Mais dans l'immense majorité des cas, cette réaction allergique peut survenir après plusieurs mois voire, plus rarement, plusieurs années de tolérance. On peut en effet tout à coup devenir allergique à quelque chose que l'on tolérait très bien auparavant. Ce qui peut rendre difficile l'identification de la source du problème. Des tests cutanés existent néanmoins pour trouver les allergènes en cause.

L'eczéma de contact irritatif

Toutes les réactions de la peau à un produit ou un objet ne sont pas des allergies de contact. Des rougeurs peuvent être le signe d'une simple irritation. Cette forme d'eczéma peut affecter tout le monde, puisqu'elle met en cause des substances caustiques (en gros, tout ce qui dégraisse la peau). L'éruption cutanée est alors dûe à la toxicité directe des agents chimiques sur les cellules cutanées. Plus on est en contact avec le produit, plus l'irritation est importante. Dans ce cas-ci, le système immunitaire n'est pas activé.

Les lésions surviennent déjà dans les heures qui suivent et sont ressenties comme des brûlures. Le savon, les détergents, les solvants, les plantes et même l'eau peuvent provoquer une inflammation de la peau.

Traitement?

Une fois la source du problème identifiée, la première chose à faire est bien sûr d'éviter d'entrer en contact avec ces substances allergènes ou irritantes. Lisez l'étiquette des produits pour vérifier si la substance à laquelle vous êtes allergique s'y trouve. Lorsque l'éviction de l'allergène est impossible, une protection vestimentaire peut être nécessaire pour éviter le contact (gants, manches longues, chaussures...).

En outre, hydratez bien votre peau, car une peau sèche est plus sensible et démange plus facilement. Si cela ne suffit pas, le médecin généraliste peut prescrire une pommade à base de corticostéroïdes. Dans les cas très graves, un traitement à la cortisone ou une thérapie par rayons UV sont nécessaires.

Avec Gezondheidsnet.nl

L'eczéma est un terme collectif désignant toutes sortes d'affections cutanées se manifestant par des rougeurs et des démangeaisons. Vous pouvez également souffrir de desquamation, de croûtes, de cloques, de plaques de vésicules remplies de liquide ou de gonflements. Parfois, la peau se désagrège ou du liquide s'échappe des cloques, ce qui provoque des plaques humides. Cette éruption cutanée peut toucher n'importe quelle partie du corps, mais elle est plus fréquente sur les mains, les pieds et le visage. Mais ce n'est ni sale ni contagieux, les autres peuvent donc vous toucher sans risque.Si la cause de l'eczéma est le contact avec une certaine substance, vous avez un eczéma de contact. Si vous êtes allergique à cette substance, on parle d'eczéma de contact allergique. Il existe également un eczéma de contact irritatif. Avec ce type d'eczéma, les susbtances irritantes sont la cause des symptômes, même si vous n'avez pas d'allergie.Cette forme d'eczéma est la conséquence d'une sensibilité particulière à un allergène, variable selon les personnes. N'importe quelle substance peut devenir allergisante, mais certaines le sont plus fréquemment que d'autres : notamment les teintures, les cosmétiques, les accessoires en nickel ou certains produits utilisés dans des domaines professionnels (coiffeurs, construction, horticulteurs...). Le système immunitaire va alors réagir de manière inadaptée au contact de cette substance. Il peut s'écouler plusieurs jours après le contact avec l'allergène, avant l'apparition des symptômes.Mais dans l'immense majorité des cas, cette réaction allergique peut survenir après plusieurs mois voire, plus rarement, plusieurs années de tolérance. On peut en effet tout à coup devenir allergique à quelque chose que l'on tolérait très bien auparavant. Ce qui peut rendre difficile l'identification de la source du problème. Des tests cutanés existent néanmoins pour trouver les allergènes en cause.Toutes les réactions de la peau à un produit ou un objet ne sont pas des allergies de contact. Des rougeurs peuvent être le signe d'une simple irritation. Cette forme d'eczéma peut affecter tout le monde, puisqu'elle met en cause des substances caustiques (en gros, tout ce qui dégraisse la peau). L'éruption cutanée est alors dûe à la toxicité directe des agents chimiques sur les cellules cutanées. Plus on est en contact avec le produit, plus l'irritation est importante. Dans ce cas-ci, le système immunitaire n'est pas activé. Les lésions surviennent déjà dans les heures qui suivent et sont ressenties comme des brûlures. Le savon, les détergents, les solvants, les plantes et même l'eau peuvent provoquer une inflammation de la peau.Une fois la source du problème identifiée, la première chose à faire est bien sûr d'éviter d'entrer en contact avec ces substances allergènes ou irritantes. Lisez l'étiquette des produits pour vérifier si la substance à laquelle vous êtes allergique s'y trouve. Lorsque l'éviction de l'allergène est impossible, une protection vestimentaire peut être nécessaire pour éviter le contact (gants, manches longues, chaussures...).En outre, hydratez bien votre peau, car une peau sèche est plus sensible et démange plus facilement. Si cela ne suffit pas, le médecin généraliste peut prescrire une pommade à base de corticostéroïdes. Dans les cas très graves, un traitement à la cortisone ou une thérapie par rayons UV sont nécessaires.Avec Gezondheidsnet.nl