Rester actif et en forme alors qu'on ne peut pas sortir de chez soi, ce n'est pas toujours évident. D'autant que la solitude entraîne souvent une perte de motivation. Afin de lutter contre la sédentarité, l'ASBL GymSana propose chaque jour une petite séance d'activité physique en ligne, adaptée aux personnes âgées, mais aussi aux personnes malades chroniques ou porteuses d'un handicap.

Chaque matin, vers 8h30, un éducateur propose une vidéo de 5 à 10 minutes où il présente quelques exercices accessibles à tous. Un rendez-vous quotidien qui permet de bien démarrer la journée. Les thématiques sont diverses : réveil musculaire, mobilisation, frottements, stretching ,... pour tendre à une mobilisation graduelle et générale, tout en modération.

Tous les exercices ont été mis au point par des professionnels de l'activation physique et cognitive adaptée (ergothérapeutes, éducateurs.trices physiques, psychomotriciens.ciennes, kinés).

En plus de ces vidéos journalières, l'ASBL diffuse en direct tous les lundis - de 10h à 11h - une séance complète de 60 min. Cette séance est mise à disposition de tous sur la page Facebook de l'ASBL.

