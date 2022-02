Les couvertures lestées sont de plus en plus souvent présentées comme le moyen de s'endormir facilement et d'avoir un sommeil paisible. Ces affirmations sont-elles vraiment vraies et quels sont les risques pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil ou d'obésité?

Les duvets lestés sont en fait des duvets qui pèsent plusieurs kilos de plus que votre duvet classique. Ils pèsent en moyenne entre 2 et 10 kilos, la recommandation étant d'opter pour une couverture qui correspond à 10% de votre masse corporelle. Ces kilos supplémentaires proviennent généralement de minuscules perles de verre ajoutées au garnissage. Vous utilisez une telle couverture lestée au lieu de votre couette normale? Lorsque vous la tirez sur vous, vous ressentez alors une sensation d'enveloppement - un peu comme si quelqu'un vous serrait dans ses bras - qui est censée vous aider à vous endormir et qui garantirait un sommeil de qualité. Mais est-ce vraiment le cas?

"Il existe encore peu de preuves scientifiques de ces affirmations. Les quelques études qui ont été menées sur ce sujet ont été réalisées à très petite échelle et par les concepteurs des couvertures lestées", nuance le Dr Inge Declercq, neurologue et spécialiste du sommeil. "Il existe en revanche de meilleurs arguments selon lesquels une telle couverture peut être bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes d'anxiété et de sentiments dépressifs associés à l'insomnie. Une étude de quatre semaines avait déjà suggéré que cela améliorait leur sommeil."

Une hypothèse possible derrière cette théorie est que le poids que nous ressentons aurait un effet apaisant. Par conséquent, le corps produirait plus de sérotonine et d'ocytocine (hormone du bonheur). L'"étreinte" de la lourde couverture créerait ainsi un sentiment de sécurité, qui aiderait les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression à lâcher prise et à s'endormir plus facilement. Mais cela n'a pas été prouvé!

Apnée et ronflement

Pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, les ronfleurs, les personnes en surpoids et celles qui souffrent de sueurs nocturnes, se glisser sous une couverture lestée n'est absolument pas une bonne idée. "La pression de la couverture exercée sur les voies respiratoires rend la respiration difficile et peut aggraver l'apnée et donc provoquer davantage de troubles du sommeil. De plus, une telle couverture est assez chaude. Or, une régulation correcte de la température corporelle pendant le sommeil est importante pour la qualité du sommeil. Quand la température monte trop haut, vous vous réveillez. Avec une telle couverture, vous risquez donc de perturber cette régulation et de provoquer des sueurs abondantes."

Syndrome des jambes sans repos

Quelle est l'utilité d'une telle couverture si vous souffrez de crampes nocturnes ou du syndrome de jambes sans repos ? Pour certaines personnes, l'utilisation d'une telle couverture pour "fixer" leurs jambes les empêche de se retourner et les aide ainsi à dormir toute la nuit. D'autres ne peuvent pas du tout supporter le poids sur leurs jambes. Toutefois, si vous souffrez du syndrome de jambes sans repos, il est important de vérifier d'abord si vous avez une carence en fer et/ou en ferritine. Si c'est le cas, vous pouvez traiter la cause du problème avec un supplément de fer.

Dans le cas de véritables problèmes de sommeil, tels que l'insomnie chronique, les "astuces rapides", comme une couverture lestée, n'offrent pas de solutions durables. Ils n'aident pas à mettre fin aux causes réelles du problème ni à améliorer la qualité du sommeil. De plus, ces couvertures coûtent souvent très cher". souligne le Dr Declercq.

