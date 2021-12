Si les stocks se sont améliorés ces dernières semaines et permettent de répondre aux demandes actuelles des hôpitaux. Le niveau est cependant toujours insuffisant pour pouvoir répondre à la demande durant la période des fêtes. La Croix-Rouge lance donc un nouvel appel aux dons de sang.

La préparation des fêtes de fin d'années et les mesures sanitaires occupent l'avant de la scène de l'actualité et la situation sanitaire due à cette 4e vague perturbe encore et toujours la vie quotidienne des uns et des autres. Pourtant, la mobilisation des donneurs de sang, de plasma et de plaquettes reste nécessaire comme chaque année, pour aider les malades. Il manque 1.000 poches pour pouvoir stabiliser durablement notre situation.Rappelons que, pour la sécurité de tous, la prise de rendez-vous est obligatoire dans les centres de prélèvement. Les collectes de village, qui présentent généralement plus de facilités pour le respect des distances de sécurité, sont majoritairement en accès libre. Précisons également que, tout donneur souhaitant prendre rendez-vous, peut le faire via le site internet www.DonneurDeSang.be. Il lui suffit d'y trouver le centre ou la collecte de son choix et de cliquer sur le bouton "Je prends rendez-vous".