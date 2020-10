Le nouveau ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke a annoncé mardi un resserrement des règles visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Dès ce vendredi (9 octobre), il est demandé à chaque citoyen de limiter ses contacts proches, soit les personnes avec lesquelles on entre en contact physique et avec lesquelles on ne respecte pas forcément la distanciation ni le port du masque, à trois personnes maximum par individu.

Ces trois personnes devront être les mêmes pour une durée d'un mois.

Les autorités souhaitent "clarifier" les mesures, a expliqué le ministre à l'issue d'un Comité de concertation entre gouvernements fédéral et des entités fédérées. La situation, "grave", justifie par ailleurs un nouveau tour de vis.

Réunions privées: maximum 4 personnes

Pour ce qui est des réunions privées (amis que l'on invite chez soi), un maximum de quatre personnes est également instauré. On peut donc inviter quatre personnes chez soi, pas forcément ses "contacts rapprochés", mais en respectant alors la distanciation d'1,5m entre chaque personne, ou à défaut en portant le masque, selon les explications de Frank Vandenbroucke.

Le même chiffre est repris pour les activités non organisées hors de chez soi (visite d'un musée avec des amis, par exemple) et pour les tables des cafés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ces activités, et la présence autour d'une même table, devront être limitées à quatre personnes. Sauf s'il s'agit d'un groupe de personnes vivant sous le même toit, ajoute le ministre.

Cafés fermés à 23 heures

Par ailleurs, les cafés devront fermer leurs portes à 23h00, comme c'est déjà le cas en Région bruxelloise depuis quelques jours. "Certains sont des hotspots de contamination", déplore le ministre, qui regrette devoir prendre cette décision.

Le Premier ministre Alexander De Croo s'est aussi exprimé lors de cette conférence de presse, aux côtés des ministres-présidents des entités fédérées. "La situation dans le pays est préoccupante et grave", a-t-il expliqué. "Il y a davantage d'admissions et davantage de décès à l'hôpital. Dans certains hôpitaux, la situation est vraiment critique". La priorité est donc de freiner la circulation du coronavirus. "Suivez les règles", appelle le Premier ministre. "Même si vous ne tombez pas malade vous-même, vous pouvez transmettre le virus à d'autres personnes. (...) Les règles ne sont pas là pour nous embêter, mais pour nous protéger le plus possible, ainsi que ceux qui nous sont chers".

Eviter un nouveau lockdown

"On fera tout pour éviter un nouveau lockdown", a encore promis le Premier ministre, qui insiste: cette évolution est "entre les mains de nous tous".

Les autorités insistent aussi une nouvelle fois sur la nécessité de privilégier autant que possible le télétravail.

La situation est "explosive", a estimé le ministre-président wallon Elio Di Rupo, demandant aux médias d'insister auprès des jeunes sur la nécessité de respecter les règles de base (distanciation, masque dans les endroits fréquentés, limitation des contacts, etc.).

Côté bruxellois, la cellule provinciale de crise sera réunie dans les prochaines heures (mercredi matin) autour d'éventuelles mesures supplémentaires à instaurer, a indiqué Rudi Vervoort.

