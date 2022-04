Vos pieds sont secs, abimés et sujets aux crevasses et aux callosités? On vous guide étape par étape pour prendre soins de vos membres, souvent soumis à rude épreuve.

Étape 1. Préparez un bain de pieds à la maison avec de l'eau tiède. Ajoutez des sels de bain ou un effervescent de bain pour les pieds. Vous pouvez également ajouter de l'huile de douche. Trempez vos pieds dans le mélange pendant environ dix minutes.

Étape 2. Ensuite, frottez bien vos pieds avec un gant ou un gel exfoliant. Cela permet d'éliminer les peaux mortes et ainsi rendre vos pieds soyeux. Rincez et séchez bien vos pieds.

Étape 3. Après le séchage, vous pouvez enlever l'excédent de callosités avec une pierre ponce. Faites-le avec douceur. Ne les éliminez pas toutes, certaines d'entre elles - quand elles ne sont pas douloureuses - peuvent servir de couche protectrice.

Étape 4. Rincez à nouveau vos pieds et séchez-les bien. C'est important pour éviter les mycoses. En particulier entre les orteils: les champignons peuvent facilement s'y développer en cas d'humidité.

Étape 5. Pour éviter la formation de callosités, appliquez chaque jour une crème hydratante sur vos pieds. Vos pieds retrouveront leur douceur en un rien de temps. La crème empêchera également le durcissement de la couche la plus externe de votre peau.

Étape 6. Lorsque vous faites un bain de pieds, il est préférable de changer régulièrement l'eau. Idéalement, préparez deux bains de pieds, l'un avec de l'eau chaude et un produit hydratant et l'autre avec de l'eau froide. Laissez vos membres tremper dans le bain chaud pendant cinq minutes et dans le bain froid pendant 15 secondes. Alternez plusieurs fois et terminez par de l'eau froide. Séchez ensuite uniquement l'espace entre vos orteils et enveloppez vos pieds au chaud. De cette façon, vous stimulez la circulation sanguine.

Source: Gezondheidnet.nl

