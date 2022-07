Les gouttes ophtalmiques précédemment utilisées pour traiter le glaucome se sont révélées efficaces dans le traitement de la presbytie. La Food and Drug Authority (FDA) des États-Unis a approuvé son utilisation.

"C'est un traitement intéressant pour les personnes qui ont besoin d'une légère correction, comme alternative aux lunettes de lecture", explique l'ophtalmologue Nashwan Al-Sabai (UZ Antwerpen). Les gouttes ophtalmiques commercialisées sous le nom de pilocarpine sont en fait un "vieux" médicament utilisé depuis les années 1980 pour traiter la pression oculaire chez les patients atteints de glaucome. "Comme des médicaments plus efficaces ont été développés par la suite pour le glaucome, ces gouttes ont été quelque peu reléguées au second plan. Aujourd'hui, elles sont principalement utilisés pour les personnes présentant des problèmes ou des complications spécifiques."

Les gouttes de pilocarpine rétrécissent la pupille, améliorant la vision de près tout en maintenant la vision de loin. Cela les rend potentiellement intéressantes pour les personnes souffrant de presbytie. À partir de 40 ans, les yeux perdent progressivement leur capacité à se concentrer sur ce qui se trouve à proximité. Lire sur son smartphone ou sur un livre devient donc plus difficile. Au début, vous pouvez compenser en tenant les objets à distance. Au fur et à mesure que le cristallin perd de sa souplesse, d'autres solutions telles que les lunettes de lecture, les lentilles de contact ou la chirurgie oculaire deviennent nécessaires.

Sensibilité à la lumière

Aux États-Unis, le feu vert a récemment été donné pour traiter la presbytie avec ces collyres (les gouttes). Une étude portant sur quelque 750 volontaires âgés de 40 à 55 ans a montré que le groupe ayant reçu de la pilocarpine tous les jours pendant 30 jours pouvait lire trois lignes supplémentaires durant le test de vue, ce qui n'était pas le cas du groupe ayant reçu un placebo. Une fois versées dans les yeux, les gouttes agissent pendant environ 8 heures.

"Cependant, il y a aussi des inconvénients", note le Dr Nashwan Al-Sabai. "Par exemple, ces gouttes réduisent la sensibilité de vos yeux à la lumière, donc vous ne pouvez absolument pas les utiliser le soir ou la nuit. Les gouttes doivent également être appliquées uniquement dans l'oeil non dominant pour avoir un effet sur la vision."

"De plus, tous les presbytes ne sont pas en mesure de focaliser leur vision en utilisant cette thérapie par gouttes. "Cela ne fonctionne que pour les formes légères, c'est-à-dire celles qui ont besoin d'une correction de +1 ou +1,5. Pour ces personnes, il s'agit d'une option supplémentaire confortable qui leur permettra de faire des activités, notamment des présentations ou du sport, sans lunettes de lecture. Dès que la presbytie se développe, la vision de près redevient floue et vous aurez besoin d'autres thérapies. Il ne s'agit certainement pas d'une panacée mais plutôt d'un complément utile pour un certain groupe de presbytes."

À l'heure actuelle, les gouttes de pilocarpine sont déjà utilisées de manière non autorisée dans notre pays pour traiter la presbytie. Cela signifie qu'ils ne sont pas enregistrés pour cela et vous ne trouverez rien à ce sujet dans la notice. À l'avenir, l'utilisation d'un tel traitement pourra être enregistrée ici aussi, comme aux États-Unis.

