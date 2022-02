La santé des gencives est cruciale pour la santé parce que les inflammations, longtemps indolores, peuvent passer inaperçues avant de causer de sérieux problèmes.

Nos gencives doivent être roses et bien serrées autour des dents. Leur grand ennemi? Le tartre qui adhère aux dents mais peut aussi se fixer sous la gencive. "Tout commence par de la plaque dentaire, cette fine couche blanchâtre qui se dépose sur les dents chaque jour, analyse le Dr Liene Molly, parodontiste spécialisée dans les tissus de soutien des dents. Si elle reste en place et durcit, elle se transforme en tarte. Au bout de 42 heures, la plaque est déjà trop dure pour être enlevée par simple brossage. Or, le tartre est un biotope idéal pour les bactéries qui peuvent infecter la gencive avec à la clé: des rougeurs et des gonflements qui peuvent créer des poches gingivales plus ou moins profondes autour des dents. Dans un premier temps, on parle de gingivite ou inflammation de la gencive, heureusement assez facile à soigner et sans séquelles."

"Le premier signe d'alerte est le saignement des gencives quand vous vous brossez les dents, que vous utilisez une brossette ou du fil dentaire. Cela peut indiquer une gingivite ou une parodontite. Si vos gencives saignent beaucoup ou même spontanément, on se trouve sans doute déjà à un stade avancé. Une mauvaise haleine peut également indiquer une inflammation." Si vous ne soignez pas la gingivite, l'inflammation va s'étendre et évoluer en parodontite, plus pernicieuse. "Lorsque les bactéries pénètrent dans la poche gingivale, elles s'installent en profondeur. La gencive est attaquée mais aussi l'os sous-jacent. La poche s'approfondit et le tartre continue de se développer à la surface de la racine. Au fil du temps, cela entretient le processus d'infection. À terme, les dents se déchaussent et peuvent tomber. Ce n'est souvent qu'à ce moment-là qu'on remarque que quelque chose ne va pas."L'inflammation des gencives peut être détectée à un stade précoce lors du contrôle dentaire annuel. "Le dentiste contrôle l'état des gencives et vérifie la présence ou non de poches gingivales. C'est aussi une façon de mesurer la gravité d'une éventuelle inflammation." Dans la parodontite, les bactéries circulent d'une dent à l'autre, ce qui complique le traitement. Traiter une seule dent ne suffira pas à régler le problème! Le traitement de la gingivite commence par l'élimination du tartre. S'il n'est pas situé trop en profondeur, un nettoyage régulier chez le dentiste suffit à s'en débarrasser. Ce dernier en profitera pour vérifier vos habitudes de brossage et vous demandera, au besoin, de les modifier. En plus du brossage à la brosse électrique, vous devrez éliminer chaque jour le tartre situé entre les dents à l'aide de fil dentaire ou de brossettes interdentaires."Chez certaines personnes, hypersensibles aux bactéries, il suffit d'un peu de tartre pour provoquer une gingivite importante. Pour en venir à bout, on leur prescrit un dentifrice spécial, un gel ou une solution de rinçage. C'est absolument indispensable, sans quoi le tartre va s'accumuler et tout le processus va recommencer. C'est un peu comme pour les diabétiques. On peut prévenir le diabète en faisant attention à son alimentation et en faisant du sport. Les personnes atteintes de gingivite peuvent également éviter qu'elle ne se transforme en parodontite."En cas de parodontite, selon le stade de la maladie, le traitement sera beaucoup plus intensif et approfondi. Dans ce cas aussi, l'organisme surréagit à la présence de bactéries. Heureusement, on peut stabiliser l'infection mais les dommages, comme la résorption de l'os dentaire, sont souvent irréversibles. Et on reste toujours sujet à une rechute. Le parodontiste commence par éliminer le tartre sous les gencives grâce à un nettoyage en profondeur. Au bout de quelques mois, il contrôle à nouveau les gencives et décide si une intervention chirurgicale s'impose. "Celle-ci consiste à ouvrir la gencive pour ôter les tissus infectieux. On profite de l'opération pour vérifier l'état de l'os sous la dent. Lors de cette chirurgie classique dite par lambeau (ou flap procedure), le parodontiste corrige les contours de l'os, de manière à faire disparaître les poches gingivales en profondeur et à permettre au patient de pouvoir mieux se brosser entre les dents." La régénération osseuse est particulièrement intéressante en cas de parodontite des dents de devant. Après l'élimination du tartre et des tissus infectés, on utilise de l'os artificiel pour reconstruire l'os restant sous la dent. Une couche de collagène est ensuite appliquée et on essaie de remonter la gencive saine. "Il arrive parfois que les gencives traitées dégonflent et suivent l'os. Les gencives saines se rétractent encore plus et la racine des dents peut se découvrir. C'est assez inesthétique lorsque les dents de devant sont concernées, et ça peut être difficile à vivre sur le plan psychologique. Pour masquer le déchaussement des gencives, on dispose de techniques comme la pose de facettes ou de couronnes." Ceux qui portent une prothèse dentaire ne sont pas à l'abri des problèmes de gencives. Leur ennemi numéro un ? L'infection fongique. Dans le cas d'une prothèse partielle, fixée aux dents restantes par des crochets, la plaque se fixe assez facilement sur ces dernières. Or, ces dents sont les soutiens de la prothèse et méritent une attention toute particulière lors du nettoyage. "Une prothèse doit toujours être retirée la nuit, afin de la nettoyer et de mettre les gencives au repos. Comme les gencives desquament sept fois plus vite que la peau, si on enlève rarement sa prothèse, les cellules mortes s'accumulent et forment un terrain idéal pour la formation de champignons. Si, pour une raison ou une autre, on ne peut pas retirer sa prothèse, il faut veiller à se nettoyer et à se rincer souvent la bouche avec un produit de rinçage adapté." En cas de prothèse complète, mieux vaut brosser de temps en temps les gencives situées en dessous pour éliminer convenablement les cellules mortes. C'est très important pour les personnes âgées, qui ont la bouche et la langue moins mobiles. Conséquence: le processus naturel de nettoyage, qui permet d'éliminer les débris cellulaires via la salive, ne fonctionne plus de manière optimale. Les personnes résidant en MRS doivent d'ailleurs veiller de très près à leur hygiène buccale. Depuis la pandémie de covid-19, le nombre de personnes présentant des troubles liés au stress a fortement augmenté. Or, le stress affaiblit l'immunité et la santé buccale peut en pâtir. "Le stress a une influence considérable sur les gencives. Depuis le début de la crise, nous avons constaté une augmentation significative des problèmes de gencives, en particulier les cas d'infections liées au stress et aux réactions immunitaires, mais aussi des infections virales comme l'herpès ou le zona", explique Liene Molly. Le cardiologue vous envoie chez le dentiste avant une grosse opération chirurgicale? "En cas d'infection des gencives, les bactéries circulent dans le sang et risquent de se propager au corps entier. Une bouche saine est donc indispensable, notamment si une valve cardiaque doit être posée. Sinon, les bactéries buccales peuvent se fixer sur la valve, avec tous les dangers que cela comporte." Des études menées par la Société belge de parodontologie ont établi que la parodontite faisait courir un risque majeur en cas de troubles cardiovasculaires. La bactérie peut provoquer des caillots, obstruer les vaisseaux sanguins et entraîner une artériosclérose. Les personnes qui présentent une parodontite voient doubler leur risque de faire une crise cardiaque. Le lien entre parodontite et diabète a été mis en évidence de longue date. Il arrive même qu'un diabète soit révélé par des symptômes typiques d'une inflammation des gencives. Les diabétiques sont plus sensibles à ce type d'infection, mais ont aussi besoin de prendre plus grand soin de leurs gencives. A l'inverse, une glycémie bien contrôlée a un effet bénéfique sur la parodontite. ?