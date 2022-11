Lorsque la température extérieure baisse, il est important de stimuler sa chaleur corporelle pour lutter contre le froid. Ce mécanisme de régulation de la température interne s'appelle thermogénèse. Mais comment l'activer? Certains aliments ont le pouvoir de réchauffer efficacement notre organisme.

La thermogenèse est nécessaire pour maintenir une température interne plus élevée que celle de l'environnement. C'est grâce à ce mécanisme que la température corporelle reste stable (aux alentours de 37°C), même en hiver. Elle est produite essentiellement par l'activité métabolique de l'organisme: c'est-à-dire la digestion et la consommation de glucose par les cellules. Certains aliments sont dit "thermogéniques" car ils favorisent l'activation de ce mécanisme. En voici quelques-uns.

Manger épicé

Il n'y a pas que votre bouche qui est en feu après l'ingestion de plats épicés. N'avez-vous pas cette sensation de chaleur intense qui vous monte aux joues et vous donne envie de faire tomber le pull? C'est tout à fait normal: les épices, notamment le piment, augmentent fortement la thermogenèse et stimulent la circulation sanguine. Votre corps produit dès lors de la chaleur et vous faire transpirer. Gingembre, poivre, cannelle, curcuma, clou de girofle, piment, poudre de chili... Les épices sont les meilleures alliées pour contrecarrer le froid.

Ne pas lésiner sur les protéines

Une alimentation riche en protéines nourrit les muscles et favorise un sentiment de satiété sur le long terme. Quand notre corps absorbe des protéines, il utilise plus d'énergie afin d'activer nos muscles et donc il se réchauffe. Les poissons gras, tels que le saumon, le hareng, la sardine ou le maquereau, sont particulièrement indiqués en raison de leur taux élevé de protéines. Optez également pour des lentilles, du quinoa, des pois chiches ou de la volaille.

Favoriser les fibres

Les fibres ralentissent la digestion et favorisent donc le sentiment de satiété. Cette lente digestion induit une production de chaleur qui peut durer plusieurs heures puisque votre organisme brûlera deux fois plus de calories. Privilégiez des aliments complets et riches en fibres comme l'avoine et le riz brun.

S'hydrater

En hiver comme en été, il est important de bien s'hydrater afin de permettre au corps de résister plus facilement aux variations de température. Des études ont montré que les catéchines présentes dans le thé vert aidaient à stimuler la thermogenèse.

