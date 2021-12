De plus en plus de femmes, et d'hommes!, se font corriger les paupières. Avec pour effet un regard plus vif, plus reposé et une image avec laquelle ils sont en accord.

Lorsqu'on parle avec quelqu'un, la première chose qu'on regarde et à laquelle on prête inconsciemment attention, ce sont les yeux et la bouche, assure le Dr Bob Casaer, chirurgien plastique et esthétique (clinique de la peau, Oostduinkerke - AZ St-Jan Brugge). Les personnes qui ont les paupières tombantes se plaignent souvent d'avoir l'air fatiguées en permanence. Ce décalage entre l'apparence et ce que l'on ressent peut être difficile à vivre. Une blépharoplastie peut alors avoir des effets positifs en cascade."

...

Lorsqu'on parle avec quelqu'un, la première chose qu'on regarde et à laquelle on prête inconsciemment attention, ce sont les yeux et la bouche, assure le Dr Bob Casaer, chirurgien plastique et esthétique (clinique de la peau, Oostduinkerke - AZ St-Jan Brugge). Les personnes qui ont les paupières tombantes se plaignent souvent d'avoir l'air fatiguées en permanence. Ce décalage entre l'apparence et ce que l'on ressent peut être difficile à vivre. Une blépharoplastie peut alors avoir des effets positifs en cascade." La correction des paupières supérieures est une opération très gratifiante. "C'est une intervention assez accessible, qui se fait sous anesthésie locale, ne laisse en général pas de cicatrices, mais dont les effets peuvent être spectaculaires. Après une semaine, les bleus sont estompés et on est quasi rétabli. En général, on opte pour cette opération lorsqu'on sent ses paupières supérieures toucher les cils. Le repli de la paupière n'est plus bien dessiné, ce qui donne l'air fatigué. Dans certains cas, la paupière tombe tant qu'elle masque une partie du champ de vision. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut espérer obtenir un remboursement de la mutuelle. L'opération coûte en général entre 800 et 1.600 €." L'intervention. Avant l'opération, le chirurgien détermine la quantité de peau à enlever. "On administre un anesthésiant en faisant quelques petites piqûres sous les paupières. Ensuite, on retire l'excès de peau, ainsi qu'une partie du tissu musculaire, pour accéder au tissu graisseux qui dépasse de l'intérieur de la paupière. On retire cette couche de graisse de manière à obtenir un résultat uniforme. Après l'opération, on applique un pansement et on demande au patient de poser une poche de glace en forme de masque sur ses yeux pour éviter le gonflement. Une semaine plus tard, on retire les fils et on est présentable. L'effet est subtil, mais bien présent. Les gens remarquent que vous avez meilleure mine, sans savoir ce que vous avez fait." Attention! Cette intervention n'est pas indiquée pour tout le monde. "On déconseille l'opération s'il y a trop peu de peau à retirer. Si vous ne remplissez pas (encore) les conditions requises pour une intervention chirurgicale, la technologie plasma - ou PlexR - peut offrir une bonne alternative. L'énergie du plasma resserre les fibres de collagène de la peau et remonte légèrement les paupières. Après le traitement, de petites croûtes apparaissent sur les paupières, mais elles disparaissent en quelques jours. L'effet est plus limité qu'avec la chirurgie et plusieurs séances sont souvent nécessaires. La correction des paupières inférieures est plus complexe et délicate. Ici, il s'agit surtout de retirer l'excès de graisse - et dans une moindre mesure de peau - à l'origine des poches et des cernes sombres sous les yeux. Quand la paupière inférieure commence à faiblir, la graisse peut faire saillie, ce qui forme des "valises" sous les yeux. Si vous avez une prédisposition héréditaire, les poches risquent d'apparaître à un jeune âge ; parfois, elles sont uniquement dues au vieillissement cutané. La procédure est strictement esthétique et n'est donc pas remboursée. Comptez environ 2.000 €. Les poches dues à une accumulation anormale de liquide, et qui sont plus visibles le matin que le soir, ne sont jamais opérables. L'intervention. En fonction du problème, différentes techniques sont envisageables. "En général, on retire l'excès de graisse côté intérieur de la paupière, pour éviter les cicatrices. Il arrive qu'on prélève de la graisse pour combler le creux de la vallée des larmes ou qu'on en profite pour retendre un peu la peau. L'intervention peut se faire sous anesthésie locale, mais les corrections plus importantes réclament une anesthésie générale. Pour la convalescence, il faut compter une quinzaine de jours et, ici également, on recommande d'appliquer des compresses froides les premiers jours pour éviter les oedèmes" "Les complications de la blépharoplastie sont minimes. Certaines personnes auront des hématomes (bleus) et des oedèmes un peu plus marqués. Les saignements et les infections sont rares, et l'oeil lui-même n'est jamais touché. La complication la plus grave est l'incision d'une trop grande quantité de peau, qui empêche de fermer complètement les yeux. Mais un bon chirurgien n'agit jamais à la légère." Evidemment, une fois l'excès de peau ôté, le processus normal de vieillissement du contour des yeux se poursuit. Cela signifie-t-il qu'il faudra répéter la procédure? "Non, non, répond le Dr Casaer. Les effets de l'intervention sont très durables. Seul 1% des patients qui nous demandent une correction des paupières en a déjà fait une auparavant."