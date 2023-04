La glycine, un acide aminé couramment utilisé dans les compléments alimentaires pour améliorer l'humeur et favoriser le sommeil, pourrait alimenter les dépressions sévères et les crises d'angoisse, selon des recherches récentes.

La glycine, que l'on trouve notamment dans le poisson, les produits laitiers et les légumes, peut envoyer un signal au cerveau et ainsi le forcer à "ralentir". Ce phénomène est susceptible de contribuer à la dépression majeure, à l'anxiété et à d'autres troubles de l'humeur. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée jeudi dans la revue Science.

Problème de société

Selon les chercheurs, cette découverte pourrait contribuer au développement de nouveaux médicaments à action plus rapide pour ces maladies difficiles à traiter.

"La plupart des médicaments destinés aux personnes souffrant de dépression n'agissent qu'au bout de plusieurs semaines, voire pas du tout. Nous avons vraiment besoin de nouvelles et meilleures options", a déclaré Kirill Martemyanov, le neuroscientifique qui a dirigé l'étude.

La dépression majeure est l'un des problèmes de santé les plus urgents au monde. Cette maladie s'est beaucoup répandue dans le monde ces dernières années, en particulier chez les jeunes adultes. Un rapport européen de 2019 indique que la santé mentale des 72 millions de jeunes Européens est "particulièrement préoccupante". Pas moins de 14% des jeunes de 18 à 24 ans risquent de souffrir de dépression au cours de leur vie. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir de symptômes dépressifs.

Bloquer les récepteurs

Fait remarquable, la glycine n'est vendue qu'en tant que complément alimentaire pour améliorer l'humeur. D'après Martemyanov, cela s'explique par le fait qu'elle affecte différents types de cellules de différentes manières. Dans certaines cellules, elle envoie des signaux excitateurs, mais dans d'autres types de cellules, elle envoie des signaux de ralentissement. Dans ce cas, le cerveau devient plus vulnérable au stress. Avec le temps, cela peut alimenter l'anxiété et la dépression chez les adultes.

Les scientifiques, affiliés à l'université de Floride, sont arrivés à cette conclusion après 15 ans de recherche. Ils pensent maintenant pouvoir lutter contre la dépression en bloquant les récepteurs de la glycine dans l'organisme. Selon eux, cela pourrait permettre de prévenir la maladie chez les personnes prédisposées.

"Nous avons besoin de toute urgence de nouveaux traitements contre la dépression", a déclaré M. Martemyanov. "Si nous pouvons cibler ces récepteurs, cela pourrait logiquement nous aider. Nous y travaillons actuellement.

Source: IPS

