Si on se sent bien, nul besoin de se soucier de son cholestérol? Faux! Présent en trop grande quantité, le cholestérol peut devenir dangereux. Or, de nombreuses personnes ignorent tout de la gravité des problèmes qui peuvent survenir. Afin d'aider à mieux comprendre le cholestérol, la Ligue Cardiologique Belge lance une campagne ludique qui vise à déconstruire les idées reçues.

Loin d'être un ennemi de notre santé, le cholestérol est vital puisqu'il participe à la structure et au fonctionnement de nos cellules. Ce corps gras (un lipide) permet notamment la fabrication de certaines hormones. Néanmoins, si le cholestérol s'accumule dans le sang en trop grande quantité, il peut devenir dangereux. Surtout s'il y a simultanément d'autres facteurs de risques cardiovasculaires (le tabac, l'hypertension, le diabète, l'obésité...).

Mais pourquoi est-il dangereux?

En se multipliant, le cholestérol va former des sortes de plaques inflammatoires qui vont peu à peu venir boucher les artères. Dès lors, le sang passe moins bien dans les vaisseaux sanguins. Pire encore: ces plaques peuvent se fissurer à tout moment et ainsi contribuer à la formation de caillots, eux-même responsables d'infarctus ou d'AVC.

Mais ce qui rend le cholestérol si dangereux, c'est qu'il abîme les artères en silence, on ne sent pas qu'elles sont en train de se boucher progressivement. Ce n'est qu'en cas d'accident carviovasculaire (une crise cardiaque par exemple) que l'on se rend compte de l'ampleur des dégâts. Il est donc important de faire un contrôle régulier chez son médecin et de connaître son taux de cholestérol.

Une campagne qui déconstruit les idées reçues

La Ligue Cardiologique Belge propose une campagne ludique sous forme de "Vrai/Faux" pour mieux comprendre le cholestérol. Que ce soit le bon ou le mauvais cholestérol, les risques cardiovasculaires liés, les méconnaissances des statines en passant par l'hypercholestérolémie familiale, ce corps gras n'aura plus de secret pour vous.

Voici quelques exemples:

Mon cholestérol élevé n'impacte pas la santé de mon coeur : FAUX! Comme expliqué ci-dessus, le cholestérol fait partie des facteurs de risques cardiovasculaires.

J'ai trop de cholestérol, c'est comme ça et je ne peux rien y faire : FAUX! Agir sur le cholestérol et la santé des artères, c'est possible. Règle numéro 1: optez pour une alimentation saine et variée en mangeant moins de graisses saturées (viande, produits laitiers entiers, fromages) et en favorisant les protéines de soja, les noix, les amandes, les graisses de poisson... Règle numéro 2: faites du sport, à raison de 30 minutes par jour. Règle numéro 2: évitez le tabac, participe à la formation de plaques inflammatoires dans les artères.

Le cholestérol c'est pour les vieux: FAUX! Dans la tranche de population belge âgée de 35 à 84 ans, environ 1.700.000 individus ont 15% de risque de faire un accident cardio ou cérébrovasculaire majeur dans les 10 ans.

Pour découvrir les autres idées reçues, rendez-vous sur liguecardioliga.be/vrai-ou-faux-11-idees-recues-sur-le-cholesterol/ ou téléchargez la brochure de la Ligue Cardiologique Belge.

