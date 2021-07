Il faut compter plus de 20 jours pour se libérer mentalement des tracas du boulot. Prendre des vacances n'est pas seulement agréable, c'est même indispensable.

Oui, prendre des vacances est une étape essentielle pour se déconnecter. "Et en particulier pour les télétravailleurs pour qui la frontière entre le travail et le temps libre a semblé assez floue au cours des derniers mois", avance Rosanne Volckaert, conseillère en prévention aspects psychosociaux chez Idewe (groupe de prévention et de protection au travail).

C'est bon pour la santé

"Si vous partez en vacances chaque année, le risque que vous développiez une maladie cardiovasculaire diminue jusqu'à un tiers, écrit Rosanne Volckaert. Le risque de burn-out est également beaucoup plus faible. Le retour à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée profite également aux relations personnelles. Une fois de retour au travail, l'organisation du travail bénéficie également d'une plus grande productivité grâce à une concentration et une motivation accrues (...). Les vacances commencent vraiment quand vous êtes entièrement déconnecté et que vous reposez votre cerveau."

Se détacher mentalement et physiquement

Et pour sortir la case "charge mentale travail" du cerveau, il faut généralement "trois semaines pour complètement lâcher-prise. C'est en effet le temps nécessaire pour se détacher mentalement et physiquement de son travail et de tous les tracas qui y sont liés."

Pour le reste, pour des vacances sereines, la conseillère explique comment quitter son lieu de travail en toute sérénité avant son départ, pourquoi planifier ses vacances, mais aussi comment déterminer la façon d'être joignable (ou pas) et comment mettre son smartphone en mode... vacances.

