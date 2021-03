Réduire ou même guérir le cancer devient une réalité pour de plus en plus de tumeurs. Diverses thérapies moléculaires ciblées et l'immunothérapie ouvrent des possibilités pour un meilleur traitement avec moins d'effets secondaires. Comment ces thérapies fonctionnent-elles et quels en sont les avantages et les pièges ?

La médecine a parcouru un long chemin dans le traitement du cancer. La chimiothérapie, l'une des plus anciennes formes de traitement, est encore aujourd'hui nécessaire pour de nombreux patients atteints de cancer afin de combattre la tumeur. "Mais ces dernières années, nous avons également découvert et étudié de nombreux changements moléculaires à l'intérieur des tumeurs", explique le professeur Patrick Pauwels (UZA/UA), professeur d'oncopathologie moléculaire.

"Ces changements provoquent la division, la mutation et l'essaimage des cellules cancéreuses. Nombre de ces changements moléculaires peuvent être attaqués aujourd'hui au moyen d'une thérapie dite ciblée. Il s'agit d'un traitement ciblé, généralement sous forme de pilule, qui vise le changement moléculaire spécifique alors que les cellules saines restent largement intactes. Les patients préfèrent également cette thérapie à la chimiothérapie, beaucoup plus lourde. Malheureusement, les changements moléculaires que nous pouvons cibler aujourd'hui sont encore très limités".

Détection coûteuse

Le meilleur de la classe est actuellement le mélanome (une forme agressive de cancer de la peau). "Environ la moitié des cas sont éligibles à une thérapie ciblée. Dans le cas du cancer du poumon, le nombre de cas éligibles est plus faible, mais les résultats sont néanmoins assez spectaculaires. On pourrait augmenter ce nombre en détectant davantage de ces changements moléculaires souvent rares. Nous sommes heureux de chaque nouvelle découverte, car elle offre des possibilités de traitement. Mais à l'heure actuelle, cette détection ne se fait pas avec la même précision partout. Et, bien sûr, cela coûte très cher. Afin de détecter les mutations, il faut utiliser des tests NGS (Next Generation Sequencing) innovants permettant de repérer les défauts des gènes dans les tumeurs. Ces tests coûteux sont remboursés dans une certaine mesure, mais il existe des restrictions financières", poursuit le professeur Pauwels.

Nombre limité de patients

Les différentes thérapies moléculaires disponibles aujourd'hui ne peuvent en pratique maintenir plus longtemps en bonne santé qu'un nombre limité de patients. "Cela peut sembler peu de chose, mais cette approche en vaut certainement la peine. Ces thérapies offrent aux patients atteints de cancer une bien meilleure qualité de vie que la chimio. Cela fait une énorme différence, même pour les patients que nous ne pouvons pas guérir complètement. De plus, nous poursuivons notre recherche des mécanismes qui provoquent une réaction (ou non) des patients à leur thérapie. Cela peut conduire à une modification de la médication. Les cancers métastatiques sont encore très difficiles à traiter. Mais avec une thérapie ciblée, nous pouvons souvent en faire une maladie chronique, avec une meilleure qualité de vie que dans le cas de la chimiothérapie. Par exemple, nous avons plusieurs patients qui ont mené une vie de meilleure qualité pendant plusieurs années parce que leur cancer est resté sous contrôle grâce à cette thérapie ciblée."

Immunothérapie

Ensuite, il y a le battage publicitaire et l'espoir de l'immunothérapie. "Les gens attendent beaucoup de ce programme en raison des rapports positifs sur le sujet, mais malheureusement, il ne convient pas à tous les types de cancers et les attentes doivent être un peu tempérées. Cette thérapie n'est utile que pour les tumeurs dotées des biomarqueurs appropriés. Et même dans ces cas, comme certains cancers du poumon, le taux de réponse au traitement par immunothérapie fluctue autour de 20 à 30%", commente le professeur Pauwels. Ainsi, seul un groupe limité en bénéficiera. "De plus, nous n'avons toujours pas de biomarqueurs individuels super efficaces pour prédire chez quel patient ce traitement sera efficace. Compte tenu du coût, il n'est financièrement pas possible de tester une telle thérapie sur de grands groupes de patients atteints de cancer. Et l'immunothérapie a aussi des effets secondaires. Mais à cause du battage médiatique, beaucoup de patients ont aujourd'hui de fausses attentes vis-à-vis de l'immunothérapie".

Cellules reprogrammées

Une forme spéciale d'immunothérapie qui émerge actuellement est la thérapie des CAR-T cells. Cela implique de modifier génétiquement ses propres globules blancs pour attaquer les cellules cancéreuses. "Les cellules cancéreuses sont extrêmement intelligentes et dotées de défenses ingénieuses pour déjouer les 'guerriers' envoyés par notre système immunitaire. Pour rendre notre système immunitaire plus efficace, certains globules blancs, les lymphocytes T, sont prélevés dans le sang. Ceux-ci sont ensuite reprogrammés génétiquement pour reconnaître la cellule cancéreuse dans le corps. En même temps, ces cellules sont également activées. Ensuite, nous multiplions ces cellules modifiées en une grande armée d'un milliard de cellules. Elles sont ensuite administrées au patient cancéreux par le biais d'une perfusion. Cette méthode fonctionne très bien pour divers cancers du sang tels que la leucémie, car les cellules cancéreuses sont présentes dans le sang et sont immédiatement reconnues par les lymphocytes T modifiés".

Les cancers les plus courants sont les carcinomes tels que le cancer du poumon, du sein, de l'intestin et du pancréas. Ces tumeurs se sont souvent incrustées dans l'organe. "Elles s'enferment en quelque sorte dans un bunker et sont donc presque insaisissables, même pour les cellules immunitaires reprogrammées. Pour ces cancers, cette thérapie est beaucoup moins adaptée. Le cancer du pancréas reste l'un des cancers les plus difficiles à traiter, précisément parce que presque aucune thérapie ne parvient à pénétrer ce bunker. Mais nous poursuivons nos recherches".

Avenir?

Quel sera le rôle de tous ces traitements innovants dans la future approche du cancer. "Cet avenir sera sans doute davantage celui d'une combinaison de différentes thérapies. Complétée par ce que nous pouvons apprendre de l'expérience vécue dans d'autres disciplines. Comme la lutte contre le sida. Cette maladie n'a pas non plus été maîtrisée avec une seule pilule, mais grâce à un cocktail de moyens. Une évolution similaire aura lieu pour le cancer. Le gros inconvénient est le prix. Nous sommes confrontés à d'énormes défis éthiques quand on sait qu'une combinaison de ces traitements coûteux fera exploser les dépenses. Cela soulèvera des questions difficiles telles que "combien vaut le prix d'une vie humaine". C'est pourquoi la recherche sur les biomarqueurs est si essentielle pour que les thérapies restent abordables".

Biopsie liquide

Jusqu'à présent, les recherches de biomarqueurs ont été principalement menées dans des échantillons de tissus provenant de tumeurs. Ces derniers ne sont pas toujours faciles d'accès pour le prélèvement d'un échantillon ou d'une biopsie. "Nous avons maintenant étendu ce champ d'action en analysant la tumeur à l'aide d'autres fluides corporels, comme le sang. Nous pouvons maintenant aussi trouver l'ADN de la tumeur dans ces biopsies liquides. J'attends beaucoup de cette piste à l'avenir, car la technologie permettant ce type d'analyse a beaucoup évolué et offre davantage de possibilités. Notre laboratoire mène actuellement des recherches doctorales pour effectuer un exercice similaire dans l'urine de patients atteints de cancer. Avec le temps, cela pourrait conduire à une surveillance à domicile des patients par le biais de tests d'urine", explique le professeur Pauwels.

