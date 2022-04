De nouvelles recherches menées à l'université d'Amsterdam ont conduit à une méthode innovante d'identification de nouveaux antibiotiques afin de contourner l'antibiorésistance. En utilisant cette méthode, le microbiologiste Maurice Steenhuis a trouvé trois substances chimiques qui pourraient potentiellement être développées en une nouvelle classe d'antibiotiques.

La résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire le fait que les bactéries soient devenues insensibles aux antibiotiques, est un problème mondial et croissant. L'Organisation mondiale de la santé a prédit que, d'ici 2050, dix millions de personnes dans le monde mourront chaque année des effets de cette antibiorésistance. Actuellement, 700.000 personnes sont concernées. "Cette résistance pourrait donc entraîner des taux de mortalité encore plus élevés que la pandémie de Covid", explique le chercheur Maurice Steenhuis.

Test de stress

Les résultats de l'étude montrent qu'une nouvelle méthode, appelée test de stress, permet d'identifier de nouveaux agents antibactériens qui agissent sur la membrane externe des bactéries. Pour ce faire, le chercheur a utilisé les systèmes de stress des bactéries. Steenhuis : "Tout comme l'homme réagit par le stress à l'approche d'un danger, les bactéries réagissent également par le stress aux impulsions de l'environnement, comme la présence de substances toxiques (par exemple des antibiotiques) ou une pénurie de nourriture."

Steenhuis a mis au point une méthode selon laquelle les bactéries se mettent à briller et deviennent vertes dès qu'elles subissent un stress au contact de substances antibactériennes. Cette nouvelle méthode a permis de tester plus de 300.000 substances chimiques et de sélectionner trois substances susceptibles d'agir sur la membrane externe des bactéries et donc de les affaiblir.

De nouvelles classes sont nécessaires

Divers facteurs jouent un rôle majeur dans la résistance aux antibiotiques, notamment l'utilisation généralisée des antibiotiques dans l'élevage et l'utilisation excessive et parfois incorrecte des antibiotiques dans les soins de santé. De plus, pratiquement aucune nouvelle classe d'antibiotiques n'a été développée depuis 1980. Steenhuis : "Pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, il est essentiel de développer de nouveaux antibiotiques qui tuent les bactéries d'une manière différente des antibiotiques actuels. C'est pourquoi, avec Joen Luirink (chef du département de microbiologie moléculaire de l'université VU d'Amsterdam), j'ai mis au point une méthode capable d'identifier de nouveaux antibiotiques, en nous concentrant sur la membrane externe des bactéries."

Des recherches ultérieures doivent maintenant montrer si les trois substances prometteuses identifiées lors de cette étude peuvent être développées pour devenir une nouvelle classe d'antibiotiques. Pour le moment, le test de stress est utilisé par l'European Lead Factory, qui vise à accélérer le développement de médicaments. Leur bibliothèque de plus de 500.000 produits chimiques est actuellement testée afin de vérifier son activité antibactérienne.

