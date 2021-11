Selon la loi actuelle, les patients soignés par un kinésithérapeute non-conventionné sont remboursés de 25% en moins qu'un patient soigné dans les mêmes conditions par un kiné conventionné.

La proposition de budget 2022 pour les soins de santé, récemment communiquée par le cabinet du ministre Vandenbrouck, ne prévoit pas l'abolition de la "règle des 25%", au grand dam d'AXXON, l'association professionnelle des kinésithérapeutes de Belgique.

L'abolition de la "règle des 25%" est pourtant sur la table depuis plusieurs années mais aucun progrès n'a été fait, déplore l'association. La suppression de la règle avait également été listée dans la loi sur "la qualité" dans la pratique des soins de santé, votée en 2019, dont l'entrée en vigueur a été reportée d'un an, au 1er juillet 2022.

La règle des 25%, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la réduction du remboursement, par l'assurance soins de santé, de toutes les prestations fournies par des kinésithérapeutes non conventionnés si plus de 60 % de la profession adhère à la convention. En d'autres termes, les patients patients devront donc payer une part personnelle (ticket modérateur) plus élevée, en plus des suppléments de tarifs éventuels.

Selon AXXON, les ministres compétents repoussent délibérément la question de l'abolition de la convention dans le domaine médical. "Tous ces éléments font dire à l'association que l'on peut d'ores et déjà prévoir un nombre de kinésithérapeutes non conventionnés plus important que de coutume en 2022, ce qui signifie que plus de patients devront payer plus cher pour leurs soins de santé", écrit AXXON dans un communiqué.

Selon les derniers chiffres publiés par l'INAMI en la matière, près de 86,32% des médecins belges avaient adhéré à l'accord médico-mut de 2020 et étaient conventionnés, dont 91,89% des médecins généralistes, soit une légère augmentation par rapport aux années précédentes. Ces médecins conventionnés pratiquent des honoraires prévus par une convention passée entre les représentants des mutualités et du corps médical.

